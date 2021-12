20 hitos de la salud global en 2021 más allá de la covid-19

Pero no todo son malas noticias: durante los últimos 12 meses, y a pesar de todos los obstáculos, la comunidad científica y médica mundial ha dado importantes pasos en la mejora de la salud global y, sobre todo, en la de las personas con menos recursos. Estos son algunos de los avances más importantes:

1. La primera vacuna contra la malaria... Y otras que están por llegar

| Lordina Dadzie, de seis meses de edad, recibe una dosis de la vacuna RTS,S contra la malaria en la clínica Breman-Amanfopong, en Ghana, en 2019- WHO / FRANCIS KOKOROKO

En octubre, la Organización Mundial de la Salud recomendó por primera vez en la historia una vacuna contra el paludismo para ser utilizada a gran escala en niños africanos. Se trata de la inmunización RTS,S (Mosquirix), de la que se ha determinado que es segura. Tiene una eficacia que ronda el 40%, por lo que se debe emplear como método complementario de prevención junto a otros que ya demostraron su eficacia como la utilización de redes mosquiteras, la fumigación de interiores y las profilaxis. Esta innovación llega después de décadas de investigación y ayudará a prevenir una enfermedad parasitaria que en 2020 dejó 627.000 muertos, la inmensa mayoría en África subsahariana y entre menores de cinco años. Un mes y medio después del anuncio de la OMS, la Alianza Mundial de Vacunación (GAVI) aprobó una inversión de casi 138 millones de euros para implementarla en seis países del continente entre 2022 y 2025.

La RTS,S es la primera vacuna que consigue la recomendación de la OMS, pero hay otras. El pasado mayo, la Universidad de Oxford anunció que su propuesta ha mostrado un 77% de efectividad en los resultados preliminares de su ensayo clínico, del que van a iniciar la fase 3 para seguir explorando sus capacidades. También este año, el laboratorio alemán BioNTech anunció el comienzo de los ensayos clínicos de una inmunización "segura y muy eficaz" con ARN mensajero para finales de 2022. Y en Estados Unidos, un equipo científico ha infectado a 56 voluntarios y ha comprobado que el tratamiento posterior con un fármaco induce una protección de hasta el 100% frente al microorganismo.

2. Un tratamiento más corto para la tuberculosis más resistente y mortal

La tuberculosis dejó en 2020 alrededor de 1,5 millones de muertos. Hace apenas año y medio, los investigadores de la peor variedad, la que resiste a la mayoría de los medicamentos, dieron con un nuevo régimen de tres fármacos, llamado BPaL, que conseguía hasta un 90% de efectividad en seis meses; todo un salto teniendo en cuenta que, hasta entonces, menos de la mitad de quienes contraían esta enfermedad en su versión más complicada se curaba y los tratamientos se alargaban hasta dos años. Sin embargo, la cura tenía un inconveniente: los efectos secundarios causados por uno de los tres compuestos. Ahora, un estudio liderado por la Universidad Witwatersrand de Johannesburgo y financiada por TB Alliance, una organización sin ánimo de lucro, han hallado la manera de mantener las mismas tasas de éxito, pero reduciendo esos daños colaterales. Los resultados de ZeNix, un ensayo clínico presentado el pasado julio, revelaron que el tratamiento BPaL sigue siendo eficaz contra cepas altamente resistentes a los medicamentos cuando se baja la dosis de linezolid, el fármaco responsable de la mayoría de consecuencias adversas. Y que estos, además, se reducen considerablemente. Es toda una esperanza para los pacientes diagnosticados con tuberculosis resistente, que en 2020 fueron alrededor de 158.000.

3. Un nuevo plan para acabar con las enfermedades tropicales olvidadas

| Gambo, que nació como leprosería en 1922, es considerado por el Gobierno etíope como centro de diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. En el pabellón de lepra, los pacientes aguardan con sus pies ulcerados en remojo a ser atendidos. LOLA HIERRO

La Organización Mundial de la Salud presentó en enero de 2021 la nueva hoja de ruta para paliar la falta de atención que sufre un grupo de 20 dolencias que, en conjunto, afectan a más de 1.000 millones de personas. Son las llamadas enfermedades tropicales desatendidas (ETD) y entre ellas están el dengue, la lepra, la úlcera de Buruli, la leishmaniasis, la filariasis linfática, el pian... La meta es ambiciosa: reducir en un 90%, la población que requiere atención por una o varias de estas dolencias que tienen en común los efectos devastadores sobre la salud y las condiciones socioeconómicas de poblaciones, en muchos casos, ya empobrecidas. Este nuevo plan sigue los pasos de la experiencia de la hoja de ruta previa (2012-2020), que arrojó resultados esperanzadores: 500 millones de personas menos que en 2010 en necesidad de atención por una ETD; 40 países han eliminado al menos una ETD; la filariasis linfática, al igual que el tracoma, se ha eliminado como problema de salud pública en cuatro países de América; y en África, ya solo quedan menos de 1.000 pacientes registrados con enfermedad del sueño.

4. Botsuana avanza en la eliminación de la transmisión del VIH de madre a hijo

Botsuana se ha convertido en el primer país con alta carga de VIH (aquellos en los que más del 2% de las embarazadas son portadoras) en obtener una certificación de la OMS por sus progresos para eliminar la transmisión materno-infantil del virus. Este mes de diciembre, la OMS otorgó a la nación africana el estatus de "nivel plateado", que se concede a los países que han llevado la tasa de transmisión del VIH de madre a hijo a menos del 5%; brindaron atención prenatal y tratamiento antirretroviral a más del 90% de las embarazadas, y lograron una tasa de casos de menos de 500 por cada 100.000 nacidos vivos. A nivel mundial, se han certificado 15 países, pero ninguno de ellos sufre una epidemia tan grande como Botsuana. En 2013, el país también se convirtió en uno de los primeros en implementar la llamada Opción B +, un plan para tratar a todas las embarazadas y lactantes seropositivas con un régimen de tratamiento antirretroviral triple de por vida altamente eficaz.

5. Mozambique introduce la vacuna contra el virus de papiloma humano

| La administración de la vacuna contra el papiloma humano se hará en los colegios. En la imagen, un grupo de niñas en una escuela de Mozambique. ANDALU VILA SAN JUAN

El Gobierno de Mozambique anunció este otoño que incluirán la inmunización contra el virus del papiloma humano (VPH) en su plan nacional después de dos décadas de investigaciones y trabajos. La vacunación de niñas preadolescentes contra los tipos de virus de VPH que causan cáncer cervical (de cuello uterino) es la herramienta más eficaz, segura y equitativa para reducir la incidencia de un cáncer que se cobra la vida de más de 300.000 mujeres cada año en el mundo. Más del 85% de ellas se concentran en países de ingresos bajos y medianos y el 87% de las muertes ocurren debido a la detección tardía y al limitado acceso al tratamiento eficaz. En Mozambique, el cáncer cervical representa un tercio de los casos de cáncer en adultas y del 21% del total de muertes por cáncer en el país. Esta iniciativa comenzó en 2001 con una colaboración entre ISGlobal, la Fundação Manhiça (CISM), el Hospital Central de Maputo, el Ministerio de Salud de Mozambique (MISAU) y el Institut Català d´Oncologia (ICO) que permitió generar información básica y datos clave.

6. China y El Salvador se libran de la malaria

En el mundo, 40 países y territorios se han liberado del paludismo, según la OMS, y otros 21 están cerca de lograrlo. Los dos últimos lo consiguieron en marzo y en junio, y han sido El Salvador y China. La OMS otorga a un país la certificación de que ha eliminado el paludismo cuando este ha demostrado, con pruebas rigurosas y creíbles, que la cadena de transmisión autóctona por mosquitos anopheles se ha detenido a nivel nacional durante al menos los últimos tres años consecutivos. Además, dicho país también debe demostrar que puede evitar el restablecimiento de la transmisión. La certificación de la eliminación de la malaria en El Salvador es el resultado de más de 50 años de trabajo continuado de los distintos gobiernos que ha tenido el país, con dos de sus siete millones de habitantes en situación pobreza, gracias a la implicación de la población y del personal sanitario. China es el primer país de la región de Asia-Pacífico que consigue esta certificación en más de tres décadas y su éxito ha venido por la compenetración de los distintos sectores a lo largo de los años para controlar la enfermedad y la implicación de todos los ministerios del país.

7. La tuberculosis se transmite igual que la covid-19 y otros hallazgos

Los expertos pensaban que la tuberculosis, causada por una bacteria que suele atacar los pulmones, se transmitía sobre todo por los aerosoles desprendidos al toser. Pero no hace falta tener tos. Una investigación ha concluido que la principal vía de contagio son las gotas microscópicas en suspensión que se producen incluso con la respiración normal. La respiración normal genera un 90% de las bacterias (M. tuberculosis) que se liberan al aire, y un paciente puede toser hasta 500 veces al día, pero exhala unas 22.000. El hallazgo tiene dos implicaciones prácticas. Una es que hacer pruebas solamente a quienes acuden al médico con síntomas (tos) sería insuficiente para reducir la transmisión. La otra es que los métodos para prevenir la covid-19 también pueden funcionar para la tuberculosis, que se propaga en lugares interiores y hacinados como cárceles. Mascarillas, mejor ventilación y saneamiento del aire podrían ayudar a controlar de transmisión de la TB, como lo han hecho con la covid-19. Este hallazgo se presentó en el último congreso mundial de tuberculosis celebrado por The Union, el más importante en su categoría, y no fue el único. Durante las jornadas también se expusieron otros hallazgos relacionados con nuevas formas más eficaces para diagnosticar y tratar la enfermedad.

8. Iberoamérica se compromete con la eliminación del chagas congénito

El pasado abril se aprobó la Iniciativa Iberoamericana sobre Chagas Congénito en la XXVII Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Andorra. La estrategia Ningún bebé con Chagas tiene como objetivo contribuir a la eliminación materno-infantil de esta zoonosis de tal modo que en 2030 ningún bebé nazca con ella. Actualmente, afecta a ocho millones de personas en el mundo, de las que 1,2 millones son mujeres en edad fértil. Cada año nacen 9.000 bebés con la enfermedad y cerca del 30% de quienes se infectan desarrolla problemas crónicos cardíacos que acortan la esperanza de vida una media de 10 años y pueden causar la muerte. La iniciativa fue propuesta por los gobiernos de Argentina y Brasil, con el apoyo de la Fundación Mundo Sano, de la OMS, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Instituto Evandro Chagas de Brasil y el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal). También forman parte de la iniciativa Colombia, España, El Salvador, Guatemala, Honduras, y Paraguay. Estos países trabajarán de manera conjunta y en cooperación para lograr que todos los bebés nacidos con chagas y las mujeres en edad fértil accedan al diagnóstico fácil y temprano; así como, a un tratamiento oportuno con el fin de prevenir la transmisión materno-infantil y reducir las secuelas en los infectados.

9. Estados Unidos aprueba una inyección para prevenir el VIH

La agencia reguladora de medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó el 21 de diciembre una forma inyectable del fármaco cabotegravir que se puede administrar cada dos meses para prevenir la infección por VIH. La inyección, de GlaxoSmithKline, está pensada como una alternativa a las píldoras diarias y ha sido admitida para su uso en adultos y adolescentes en riesgo. Los ensayos clínicos, que finalizaron en noviembre de 2020, mostraron que el cabotegravir es un 66% más efectivo en prevenir las infecciones por VIH que las tradicionales pastillas diarias conocidas como profilaxis preexposición (PrEP), que han demostrado ser efectivas. Además, es más sencillo de usar porque solo hay que inyectarse cada dos meses.

10. Un suplemento eficaz para niños desnutridos

Más de 45 millones de niños en todo el mundo viven con desnutrición aguda de moderada a grave, una condición que puede derivar en enfermedades serias y en la muerte y cuyos impactos pueden durar toda la vida. Pese a que existen suplementos alimentarios muy calóricos que previenen la muerte y estimulan el crecimiento normal en niños desnutridos, estos no han demostrado una eficacia a largo plazo para evitar daños en el organismo, como por ejemplo en la microbiota del sistema digestivo. Las bacterias y hongos que se encuentran en el intestino también resultan perjudicados por la desnutrición, y por este camino ha ido un grupo de investigadores estadounidenses y bangladesíes. Este año han demostrado el éxito de un suplemento alimentario que estimula el microbioma de niños desnutridos. El estudio se realizó con 123 niños de Bangladés, a la mitad de los cuales se dio un suplemento elaborado con alimentos de origen local que se ha demostrado que repara los defectos del microbioma en desarrollo. Los resultados se publicaron el 7 de abril de 2021 y demostraron que los participantes que recibieron el suplemento dirigido al microbioma mostraron mayores mejoras en el aumento de peso que los que recibieron el estándar. Esta ventaja se observó a pesar de que el nuevo contenía un 20% menos de calorías.

11. Arranque del proyecto Bohemia y otros avances con la ivermectina

Se la conoce desde hace años con el seudónimo de la wonder drug, fármaco maravilloso en inglés. Se trata de la ivermectina, que ya se usa ampliamente por sus propiedades antiparasitarias y este 2021 se ha dado un empujón a las investigaciones para utilizarlo en la cura de otras enfermedades. Una de ellas es la malaria y lo quiere demostrar el ambicioso proyecto Bohemia. Se trata de un ensayo clínico liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) y que ha comenzado este 2021 con una financiación de 21 millones de euros aportada por Unitaid, la mayor cantidad otorgada a una iniciativa española para combatir esta enfermedad. La idea es suministrar el fármaco a personas sanas a pesar de que no cura directamente la malaria. Lo que ocurrirá es que, si un mosquito infectado pica a una persona con ivermectina en su sangre, esta sí que contraerá la enfermedad, pero el insecto quedará afectado por el medicamento y morirá, por lo que no podrá volver a picar y contagiar a otros.

Otro campo de estudio es con la geohelmintiasis, causada por parásitos y que es la más prevalente de todas las ETD: en América afecta a más de 200 millones de personas y a más de 1.500 millones en el mundo. El equipo de Alejandro Krolewiecki, investigador en enfermedades tropicales de la Universidad Nacional de Salta, en Argentina, trabaja en una nueva combinación de albendazol con ivermectina que no solo será más eficaz y segura que el tratamiento actual, sino que, además, permitirá incluir a otros tipos de helmintiasis que actualmente no se contemplan en los programas de distribución masiva de medicamentos.

12. La vacuna española contra la tuberculosis avanza

Este 2021 se han cumplido cien años del descubrimiento de la vacuna BCG, la única que existe contra la tuberculosis, y de eficacia limitada. Pese a que la investigación por encontrar una sustituta mejor nunca se ha detenido, cien años después aún no se ha hallado un reemplazo, pero hay una candidata que lleva muy buen camino, y es española. Se trata de la MTBVAC, la única que utiliza el bacilo vivo y atenuado de Mycobacterium tuberculosis y que ha sido diseñada por el grupo de investigación genética del doctor Carlos Martín Montañés, de la Universidad de Zaragoza, y Brigitte Gicquel del Institut Pasteur de París, y desarrollada por los laboratorios Biofabri. La investigación comenzó hace 20 años, y tras superar con éxito las distintas fases de los ensayos clínicos, este otoño se han obtenido los resultados de la fase IIA, realizada en 99 bebés sudafricanos, y se ha finalizado la inmunización en otros 144 adultos. Tras comprobar que la vacuna es segura y que genera respuesta inmunológica, la fase 3 de la MTBVAC comenzará en 2022.

13. El polémico nuevo fármaco contra el alzhéimer

El 7 de junio de 2021, la FDA, autorizó el aducanumab, un polémico medicamento experimental contra el alzhéimer que cuesta unos 40.000 euros por paciente al año y cuya eficacia ha sido puesta en duda por muchos expertos. El aducanumab, propiedad de la multinacional estadounidense Biogen, ha sido aprobado mediante un procedimiento acelerado, con la condición de que la empresa lleve a cabo un nuevo ensayo para verificar el beneficio clínico del fármaco, según explicó la FDA. En Europa, la Agencia Europea del Medicamento se pronunciará a principios del 2022. No obstante, esta aprobación representa un hito, pues es el primer tratamiento aprobado desde el 2003, y el primero que actúa sobre sus causas, no sobre sus síntomas. La decisión de la FDA acelerará la inversión en investigación y atraerá nuevos fondos, muy necesarios para tratar una enfermedad que en España afecta a casi un millón de personas.

Y esto no es todo...

Además de los ya descritos, la investigación médica y científica han obtenido grandes éxitos en otros campos de estudio como la ceguera, el cáncer, el párkinson y las afecciones cardiacas, entre otras patologías. Y muchos, por cierto, son españoles.