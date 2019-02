🎵 Serán Defensores de la infancia"

México.- Ilse, Ivonne y Mimi, así como a las bandas Elefante y Playa Limbo, alzarán la voz contra la violencia infantil mediante un concierto que se llevará a cabo el 24 de abril en el Auditorio Nacional, en esta ciudad.



Es una iniciativa de la organización Aldeas Infantiles SOS, a través del programa "Defensores de la Infancia", que busca erradicar todo tipo de agresión hacia niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

"Me siento orgullosa de que me hayan convocado para apoyar esta causa tan hermosa. Hay historias que de repente no queremos ver. Vivimos en un país hermosísimo, pero también es violento y complicado, maneja unas estadísticas que asustan", comentó Mimi, quien hace varios años se dio a conocer como integrante del grupo Flans.

"No podemos quedarnos en números, tenemos que abrir los ojos y el corazón para darnos cuenta que los niños no son invisibles, hay que crear conciencia, ayudar y apoyar. Si podemos empezar el cambio tenemos que iniciar en casa, alzar la voz y decir a la gente que no podemos hacernos guajes con el tema de la infancia", añadió la cantante.

Jass Reyes, vocalista del grupo Playa Limbo, mencionó que la música y ese tipo de causas compaginan de una manera espectacular.

"La música sana, libera y nos hace amar. Para este proyecto queda perfecto hacerla. Cuando el niño no sana la parte de violencia ese patrón se repite, lo mejor es hacer un festival de amor que envíe un mensaje positivo", indicó.

El grupo Elefante mencionó que como padres desean lo mejor para sus hijos, sobre todo que el ambiente de su niñez sea feliz.

"En nuestras manos está hacerlo, esto es un granito de arena. Invitamos al público a reflexionar, a recordar su infancia y a tratar de dar mucho a los niños que se les hace difícil crecer", externó el músico Rafael López.

"Aldeas Infantiles SOS es una organización que brinda cuidado y apoyo a los niños y niñas que han sido víctimas de violencia extrema. También trabajamos en comunidades donde hay infantes que sufren de pobreza extrema, violencia o adicciones", explicó Dirk Glass, director de Aldeas Infantiles SOS México.

Reveló que cada día entre cuatro y cinco niños son asesinados. "El número de feminicidios ha aumentado más de 50 por ciento comparado con 2017 y 2018. No podemos seguir así, no es futuro en México ni en América Latina, ya no lo podemos permitir", subrayó.

Compartió que por ese motivo se les ocurrió invitar a los artistas a fin de que hagan un llamado a promover la cultura de la no violencia.

El concierto del 24 de abril será sólo el inicio, pues Dirk Glass planea realizar más fechas en otras ciudades del país no sólo con cantantes, también con personalidades de la cultura.

Diana González, directora de Desarrollo de Fondos de Aldeas Infantiles SOS México, destacó que "Defensores de la infancia" es el resultado de una suma de voluntades.

"Es importante que elevemos un mensaje contra la violencia. Se necesita que éste movilice a todas las personas para hacer conciencia y saber que cada niño que vive en este mundo tiene el derecho de crecer con su familia.

"A través de nuestra movilización ´Ningún niño nace para crecer solo´, queremos motivar a las personas a través de una gran fiesta", externó.