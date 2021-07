⚽️ Pone Marioni seriedad a la Copa Mx

El timonel argentino todavía no quiere echar las campanas al vuelo por el buen arranque que ha tenido el equipo bajo su mando, pues dijo que aún es temprano para hacer un análisis.

"Hay que esperar y tener paciencia, no hacer análisis apresurados y hay que meternos a zona de calificación y esperar a que se acerque un poco más la zona de definición", mencionó.

Marioni dijo que su equipo no hay jerarquías y la titularidad se la gana el jugador que mejor haga las cosas.

"Me parece que Martín Rodríguez que es un seleccionado chileno también tiene jerarquía, (Juan) Iturbe que jugó en Europa en grandes equipos y selección, me parece que también tiene jerarquía. Obviamente a todos nos duele salir, fui futbolista y no me olvido que duele salir pero sería muy ingrato y muy injusto de mi parte sacar a un defensa con lo bien que lo están haciendo o sacar a (Ignacio) Malcorra con lo bien que lo está haciendo y eso lo entiende, he hablado con ellos y entienden que cuando se les presenta la oportunidad lo tienen que aprovechar", detalló para explicar la continuidad que le ha dado a Pablo Jáquez o 'Nacho' Malcorra.

Finalmente, el técnico reconoció que si el equipo sigue mejorando en cuanto resultados y funcionamiento, en lo individual también comenzarán a llamar la atención del seleccionador nacional, Gerardo Martino, con quien le tocó compartir en la última etapa del 'Tata' como jugador.