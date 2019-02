🎵 Celebrará JLo sus 50 años con concierto

Cd. de México.- Durante una entrevista en el show de Ellen DeGeneres, la cantante Jennifer Lopez aseguró que tiene grandes planes para celebrar sus 50 años.

DeGeneres cuestionó a la intérprete sobre cómo festejaría su cumpleaños.

"¡Es gracioso que lo preguntes!", dijo Lopez, "mi cumpleaños es en julio, y este verano decidí que quería hacer algo grande".

La cantante festejará cinco décadas de vida con la gira It's My Party: The Live Celebration, la cual recorrerá Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico.

Además de las presentaciones de López, la gira también incluirá la " Experiencia de la Danza Mundial ", que incluye números de danza sorpresa de los invitados del programa World of Dance, de NBC.

El show dará inició el 7 de junio en Phoenix y finalizará el 26 de julio en Miami; dos días después de su cumpleaños.

En septiembre, la cantante terminó su residencia en Las Vegas, en la que presentaba su espectáculo All I Have.

La última gira de Jennifer Lopez fue en 2012, cuando presentó Dance Again World Tour, junto a Enrique Iglesias.

La entradas para la gira It's My Party aún no están a la venta, pero la estrella del pop dijo en el programa de DeGeneres que los fanáticos deben estar atentos para más información en las próximas semanas.