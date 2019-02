🎵 Anuncia Erika Zaba pausa en su carrera por maternidad

Cd. de México.- La cantante Erika Zaba, integrante de OV7, anunció que se dará una pausa en su carrera musical para dedicarse a ser madre.

"Este video tiene muchos sentimientos encontrados para mi y quiero compartírselos con todo mi amor", escribió Zaba en su publicación.

Durante el video, la intérprete explicó que los doctores le han dicho que debe bajar su actividad física.

"Francisco y yo estamos en un tratamiento de fertilidad, en un tratamiento in vitro, el cual requiere de una vida mucho más tranquila. En mi caso no puedo estar bailando tres horas de show, no puedo estar subiendo y bajando escaleras", dijo en la grabación.

Agregó que estaba muy contenta por el apoyo de sus compañeros de OV7, así como las muestras de cariño de sus seguidores.

La artista aseguró que su retiro será de forma temporal.