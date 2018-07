´Yo los respeto, que me respeten´, exige

Yo fui abierta, no como otros que se quedaron y traicionaron. Yo me fui abierta . Aureliana Núlez, regidora

, Tam.- "Yo estuve callada, me atacaron, me difamaron de corrupta y de todo. Yo me aguanté, pero hoy sí, quien me diga algo le voy a contestar, a chingar a su madre", dijo laAureliana Núñez de Piña, quien renunciara a la candidatura por la reelección del PRI para sumarse a la campaña de la coalición "Por Tamaulipas al Frente".

Y es que señaló que nunca le faltó el respeto a nadie y al contrario recibió un sinnúmero de agresiones en su contra tras la decisión que tomó en plena campaña política.

"Yo siempre me mantuve callada, nunca le falté el respeto a nadie, aguanté las ofensas, aguanté todo, toda la campaña con ofensas y difamaciones, pero hoy no, el que me diga algo, pues les miento la madre".

Dijo que se reincorporó a sus actividades como regidora el lunes y que ha visto un poco de reserva de sus compañeros hacia ella, "pero yo como quiera como... Yo no vengo a burlarme de nadie, no vengo a grillar, jamás lo he hecho, ni lo haré".

Aseveró la también líder de las despicadoras que siempre fue respetuosa hasta de la alcaldesa Magdalena Peraza Guerra y de Isabel Salem quien fue alcaldesa en el periodo de la campaña.

Aseguró que no ha renunciado al Revolucionario Institucional, pero que seguramente la expulsarán, "soy libre como una gaviota. Ya me expulsaron yo creo".

Reiteró que se conducirá con respeto "y el que me diga algo, pues le miento la madre y ya... Yo no me voy a dejar, vengo con respeto y si me hablan, yo les hablo, como hasta ahora, pero si me hablan o no, yo como sea como".

Precisó que por haberse postulado a favor de la campaña política de Jesús Nader, en el ayuntamiento despidieron a sus dos hijos y al equipo de apoyo que tenía.

Y es que señaló Núñez de Piña que ella tomó la decisión de anunciar renuncia a la reelección a la regiduría y se postuló a favor de la coalición "Por Tamaulipas al Frente", "yo fui abierta, no como otros que se quedaron y traicionaron. Yo me fui abierta".

Por último la entrevistada señaló que si la alcaldesa Magdalena Peraza le llama para platicar, seguramente que la atenderá "y si no me habla, no le voy a rogar a nadie".