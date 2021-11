Yahir vive pesadilla con su hijo

DECISIONES ERRÓNEAS

La estrella del musical "Hoy no me puedo levantar", explicó en una entrevista para el programa "Hoy", que tienen mucho tiempo batallando contra las adicciones que Tristán, las cuales lo han llevado a tener una nueva recaída después de su paso por varios centros de rehabilitación, situación que Yahir considera, lo están llevando a tomar decisiones erróneas, como el dedicarse al entretenimiento para adultos en plataformas como Onlyfans.

"Que sea bisexual a mí, la verdad, no me molesta en absoluto, lo que sí es la cuestión de cómo se expone, que no tiene filtros, que se deja ir absolutamente con todo".

REALIZARÁ VIDEOS CON HOMBRE

Tristán explicó a una revista de farándula que desde agosto pasado ha estado distanciado de su padre, pero que ahora quiere comenzar una nueva vida y espera que el cantante lo apoye con todo lo que su plan incluye, como su orientación sexual, la cual aseguró su padre ignoraba aunque lleva saliendo con hombres desde los 19 años, hoy tiene 23.

"Papá quiero tu apoyo, pero sin condición, el amor no se exige; ámame como soy, eso quiero contigo... te extraño", dijo Tristán en dicha entrevista.

También señaló que su intención de producir videos para adultos va muy en serio y ya hasta tenía un video realizado con su actual pareja.

En una publicación en su cuenta de Instagram, realizado el cinco de noviembre, habló al respecto y dijo que apelaba al buen corazón de su papá y que al fin comprenda el camino que quiere seguir.

"Mi papá me va a aceptar como sea, es mi papá. Yo lo conozco más que nadie en este mundo, es mi papá, es una persona súper cariñosa y respetuosa, lo que quizá no acepte es la forma en que pude haberlo manejado".

20 AÑOS DE TRABAJO

En 2022 Yahir cumplirá 20 años de carrera artística, tiempo del cual se siente muy agradecido porque, asegura, ha sido un camino de arduo aprendizaje que lo ha llevado a ser el artista que es hoy.

"Tantos desvelos, anhelos y deseos por empezar un proyecto y no descansar hasta lograrlo, la verdad es que estoy muy agradecido con esta carrera y si pensamos así, volvería a empezar por donde lo hice, esa primera generación de La academia fue algo muy especial, un recuerdo enorme, ahí tomé mis primeras clases de teatro", dijo Yahir en una entrevista reciente.

