Ya no es como antes

El "Terrible" respeta mucho a los actuales campeones del mundo en el boxeo, pero dice que el regreso de varias leyendas se debe en parte a que no hay muchos combates atractivos en la actualidad.

Érik Morales, de 44 años, planea una cuarta pelea contra Marco Antonio Barrera para el mes de julio en suelo estadounidense. El tijuanense colgó los guantes profesionalmente en octubre de 2012, aunque en 2019 realizó ya unas peleas de exhibición.

Además de Morales y Barrera, se planea el regreso de Juan Manuel Márquez, Miguel Ángel Cotto, Óscar de la Hoya y hace unos meses ya volvió Mike Tyson.

"Ahora han tomado más auge las exhibiciones, y está padre volver a subir al ring y sentir esa adrenalina. Yo creo que el regreso se debe a un poco de todo, la gente no está viendo las peleas tan atractivas como en el pasado, y bueno, pues tenemos la oportunidad de que la gente se interese en ver lo que no vio o ver lo que estuvo emocionante, y con el debido respeto a los campeones actuales que hay, es una época y una era que no ha terminado de morir", expresó el fronterizo.

Érik dijo que en un par de semanas podrían definir ya la sede de la pelea con Barrera, pues la idea es que las gradas tengan gente y para eso hay que montarla en California o Texas.

"Además los que volvemos no estamos en una edad donde estemos maltratados y viejos o mal para poder subirnos al ring de nuevo, estamos en edad de poder hacerlo con decencia y dignidad arriba del ring", dijo.