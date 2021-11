Y los Casas ganan en Día de Muertos

Apenas subieron al ring y el de Otro Nivel y sus secuaces les dieron como si le debieran dinero a sus rivales, los cuales querían escapar pero no podían, pues los que manejaban las trajineras estaban cheleando.

Pero los Casas respondieron y en un tiro derecho rindieron a Guerrero y al ex Alebrije para llevarse el combate.

Previamente en la Semifinal, aunque Cachorro Lagunero, Hell Boy y Rey Halcón Jr. provocaron el grito de “Ya no le peguen a mi abuelito”, cuando achicalaban a Huracán Ramírez, el veterano gladiador terminó llevándose la contienda.

El Junior, quien estuvo acompañado por Gran Felipe y Panterita del Ring Jr., empleó su sabiduría para rendir al hijo de Blue Panther con la especialidad de la casa, la Huracarrana.

En un mano a mano entre Amazonas del CMLL, Dalys y Lluvia se dieron una mega golpiza de levantamuertos.

Mientras la Panameña le atizaba sabroso no faltó la voz masculina que gritó en defensa de la Pequeña Tentación: “no me la maltrates”, pero la ruda no dejó de magullarla.