¡XOLOS YA FUE!

Miguel Herrera tiene cariño por Tijuana, pero esta tarde en el Estadio Azteca buscará hacerle daño.

Al “Piojo” no le tembló el pulso a la hora de tirarle flores a su ex equipo, ni tampoco al asegurar que hoy se olvidará de todo el amor que algún día le profesó.

“Estoy muy agradecido con la gente de Tijuana, especialmente con Jorgealberto (Hank) por el trato que me dio, también por la oportunidad de regresar al América, eso es lo que realmente uno agradece, regresar con trabajo a esa confianza que te dieron, pero hoy quiero ganar con América y continuar con esa seguidilla de puntos para conseguir la clasificación.

“Xolos es un equipo que está haciendo muy bien las cosas. Aprovecharon muy bien los errores de Pumas y fueron muy contundentes. Nosotros debemos tener la conciencia de tener la pelota, estar concentrados, pero sí es muy importante sacar esos tres puntos como local”, explicó Herrera.

Para el duelo ante el conjunto fronterizo el estratega azulcrema prescindirá de Matheus Uribe y Darwin Quintero, quienes verán el partido desde la tribuna.

Si bien el DT de las Águilas reconoció que no le da miedo perder el invicto, tampoco quiere que los suyos bajen la intensidad.

“Vamos a estar bien todo el torneo porque no vamos a aflojar nada. No vamos a aflojar, no vamos a dejar que esto pase porque todavía no hemos conseguido nada”, sentenció.