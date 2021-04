Wisconsin llega a un nuevo acuerdo sobre instalaciones reducidas

Los detalles del nuevo acuerdo no se dieron a conocer de inmediato. Estaba programado para ser aprobado en una reunión del martes de Wisconsin Economic Development Corp., la principal agencia de empleos del estado que negoció previamente el acuerdo inicial con Foxconn .

El nuevo acuerdo reducirá las posibles exenciones fiscales en miles de millones de dólares y aún tendrá posibles exenciones fiscales por valor de más de $ 10 millones para la compañía, dijo el lunes una persona con conocimiento del nuevo contrato que no estaba autorizada para hablar públicamente sobre el acuerdo.

El contrato original con casi $ 4 mil millones en incentivos fiscales estatales y locales fue alcanzado en 2017 por el entonces gobernador. Scott Walker. Se basó en la promesa de Foxconn, con sede en Taiwán, de construir una enorme planta de fabricación de paneles de pantalla plana de $ 10 mil millones en Mount Pleasant, cerca de la frontera de Illinois, que empleará hasta 13,000 personas.

El entonces presidente Donald Trump anunció el acuerdo original como una señal de una economía manufacturera estadounidense revitalizada, calificando la planta imaginada de "transformadora" y la "octava maravilla del mundo". Viajó a Wisconsin en 2018 para la ceremonia de inauguración.

Pero Foxconn, mejor conocido por fabricar iPhones de Apple, ha reducido continuamente sus planes para el sitio y no ha cumplido con los objetivos de empleo que activarían los créditos fiscales estatales. El estado le dijo a Foxconn el año pasado que no le otorgaría créditos fiscales porque la compañía había realizado cambios sustanciales en sus planes de fabricación y no estaba cumpliendo con el acuerdo de crédito fiscal. Foxconn empleó a 281 personas en 2019 en Wisconsin, según la agencia estatal de desarrollo económico.

David Callender, portavoz de Wisconsin Economic Development Corp., dijo que la agencia no comenta sobre sus discusiones con las empresas "a menos que y hasta que la junta haya tomado medidas".

Uno de los miembros de la junta de la agencia, el líder de la minoría de la Asamblea Demócrata, Gordon Hintz, dijo que se sentía alentado de que ambas partes hubieran acordado un acuerdo, pero que aún tenía dudas sobre el contrato que votará en la reunión del martes.

"Todos queremos más transparencia y claridad sobre lo que está sucediendo", dijo Hintz. "Eso es algo en lo que la empresa ha sido deshonesta, engañosa y ha fallado".

Evers, un demócrata que se presentó como crítico del proyecto en 2018 y derrotó a Walker, un republicano, dijo en un comunicado que el nuevo acuerdo "funciona para todos".

"Siempre he dicho que mi objetivo como gobernador sería encontrar un acuerdo que funcione para los contribuyentes de Wisconsin y al mismo tiempo brindar el apoyo que Foxconn necesita para tener éxito aquí en nuestro estado", dijo Evers.

Jay Lee, vicepresidente de Foxconn, dijo que Foxconn aprobó el nuevo acuerdo con el deseo de reducir la responsabilidad de los contribuyentes a cambio de la flexibilidad para buscar oportunidades comerciales que satisfagan la demanda del mercado ". Dijo que Foxconn estaba agradecido de que se pudiera encontrar una solución.

Después de que se firmó el acuerdo original, Foxconn dijo que estaba reduciendo el tamaño de la fábrica para construir más de 2.500 acres (1.012 hectáreas) de tierra de lo que se conoce como una planta de Generación 10.5 a una planta de Generación 6 que fabrica una pantalla de cristal líquido de transistor de película delgada más pequeña pantallas para teléfonos móviles y otros dispositivos, en lugar de las pantallas más grandes que se propusieron por primera vez.

Foxconn anunció, y luego finalizó rápidamente, otros proyectos en el sitio, incluida "una plataforma minorista robótica de vanguardia basada en la nube" para la venta de cafeína y ventiladores para ayudar al estado a responder a la pandemia de COVID-19.

Más recientemente, el presidente de Foxconn dijo el mes pasado que ahora estaba considerando fabricar vehículos eléctricos en las instalaciones.

Los planes cambiantes de la compañía llevaron a Evers a pedir que se reescribiera su contrato.

Foxconn también hizo promesas de basar su sede en América del Norte en Milwaukee y contratar a 500 empleados, pero eso no ha sucedido. También prometió abrir "centros de innovación" en Green Bay, Eau Claire, Racine y Madison que emplearían hasta 200 personas cada uno. Se compraron edificios, pero la empresa no siguió adelante con sus planes.

En 2018, Foxconn dijo que planeaba invertir $ 100 millones en investigación de ingeniería e innovación en la Universidad de Wisconsin-Madison. Desde entonces, no se han establecido centros de investigación ni ubicaciones fuera del campus. Foxconn patrocinó un proyecto de investigación de $ 700,000 en UW-Madison y los funcionarios de la universidad dijeron en marzo que las conversaciones con Foxconn estaban en curso.