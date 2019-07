Vuelven llamadas de extorsión a RB. Familias en alerta por oleada de telefonazos

Río Bravo, Tam.- Familias de la localidad, nuevamente están expuestas a llamadas de extorsión o de falsos secuestros de familiares, con la intención de hacerse de dinero fácil por parte de los delincuentes que en la mayoría de ocasiones, operan de otros Estados o incluso desde penales.

Luego de meses de no presentarse este fenómeno criminal, nuevamente una oleada de llamadas a través de celular, en donde se advierte que "secuestraron" a un familiar o que es un pariente que pide ayuda de forma urgente, por lo que se deben seguir las recomendaciones oficiales.

"Hace rato me marcaron, era la voz de un joven, dijo ser mi sobrino; era de las típicas llamadas que han hecho, con la excusa que son un familiar pero no le seguí la plática y me colgó.

Este es el número de teléfono 332-564-93-05" dijo afectada por este tipo de intentos de extorsión, número que como se ha detectado desde 2017 por autoridades federales, tiene Lada de Guadalajara.

Las recomendaciones de la Policía Federal son:

- Mantener la calma y escuchar atentamente los argumentos del extorsionador y no dejarse dominar

- Interrumpir la llamada y verificar si la situación que se plantea es real o no, llamando al familiar por ejemplo, cuelgue en caso de llamada nueva

- No ceder ante las exigencias económicas o demandas del extorsionador o defraudador, ni negociar cantidad económica alguna

- Llamar de inmediato a la supuesta víctima, anticipándose a la posibilidad de que apague o deseche su celular

- Enviar mensajes de texto al teléfono celular de la supuesta víctima, a fin de que al encenderlo reciba mensajes que le adviertan del engaño

- Pedir al supuesto secuestrador que le comuniquen a su familiar y aprovechar la llamada para advertir que se trata de un engaño

- Llamar al 088 del Centro Nacional de Atención Ciudadana de la Policía Federal, proporcionar toda la información generada en las llamadas telefónicas, como el número de origen, horario, argumento utilizado por el extorsionador y cualquier otro dato que se considere de utilidad.