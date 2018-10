Vuelve a Twitter

Ciudad de México

Kanye West regresó a Twitter después de tomarse una pausa por unos días luego de que varios usuarios en la red lo atacaran por un discurso que dio en Saturday Night Live sobre el presidente Donald Trump.

En uno de los cuatro videos que el cantante publicó, aparece él hablando sobre una variedad de cosas, incluido el control mental.

"¿Sabes? Cuando las personas intentan influir en ti a través de las redes sociales e intentan decirte qué hacer o si publicas algo de manera positiva en Instagram y se quita si no forma parte de una agenda más grande, eso es como el control mental", dijo West.

"Siento que cuando la gente me dice qué hacer, siento como que están tocando mi cerebro. Están tratando de controlar mi mente, y cuando alguien me dice qué puedo usar y qué no, siento que están tocando mi cerebro".

VIVE REPROGRAMACIÓN

El intérprete agregó su pensar sobre cómo ha sido programado para hablar de cierta forma y con claridad, y cómo eso se interpone en el camino de lo que realmente siente al decir alguna cosa.

Mencionó que para él la gente vive una reprogramación que le obliga a eliminar aquello que le gusta porque va en contra de su autoestima.

El intérprete ha creado polémica por sus opiniones sobre las políticas del presidente Donald Trump, a quien a mostrado su apoyo en repetidas ocasiones.