Vuelve Ancer al WGC Mexico Championship

En la edición de 2018 el mexicano debutó en un Campeonato Mundial de Golf y, aunque tuvo un discreto desempeño al acabar en el lugar 52, el reynosense confesó ayer en entrevista que la experiencia impactó de lleno su carrera profesional.

Tras su paso por el Club de Golf Chapultepec, Ancer escaló en la campaña 205 lugares en el ranking mundial -actualmente es el 61 del orbe-, al sumar siete Top 10 y, por si fuera poco, alzó el título del Abierto Australiano en noviembre así como un subcampeonato en la Copa del Mundo para México junto con Roberto Díaz.

"Me siento muy afortunado de regresar a jugar a mi País un torneo como el WGC, fue un evento que me transformó en mi carrera, aquí fue el inicio de la gran temporada que logré.

"(Fue) como jugar un "Major", no es la misma cantidad de jugadores, pero son los mejores del mundo, sabes que estás ante el mejor golf mundial, te comparas y te das cuenta que sí se puede. Justo esa fórmula la recuperé del año pasado, no jugué como quería, pero lo aprendido me ayudó bastante para los siguientes torneos", reveló.

