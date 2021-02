Vuelve a dar positivo

"En la prueba rápida salí positiva, ahí mismo le hablo a la productora (de Hoy) , le digo ´mi Andy, salí positiva, el de laboratorio me lo entregan en unas horas ¿qué hago?´, no pues quédate en casa; ya cuando llega el resultado de laboratorio, pues sí, otra vez positivo", relató a sus compañeros del matutino de Televisa.

CONTAGIA A SU HIJO

Hace cuatro meses, cuando Galilea se contagió por primera vez, tuvo síntomas parecidos a los de esta segunda ocasión. Ahora, su hijo Mateo también se contagio.

"El mismo dolor de cuerpo, un dolor de garganta espantoso, a diferencia de la otra vez no me dio dolor de cabeza, lo cual agradezco muchísimo, porque el dolor de cabeza de la otra vez era terrible, fiebre no me ha dado, a Mateo sí le dio mucha fiebre toda la madrugada; Fer mi esposo salió negativo", explicó.

NO LE FALTA EL AIRE

Montijo enfatizó que no ha sentido que le falta el aire como ocurrió la ocasión anterior, pero esta vez sí tuvo vómito.

"No me ha dado esto de que te falta el aire, eso sí lo sentí la otra vez, al igual que el dolor de cabeza".

"Me levanté muy temprano por las náuseas, pensando en que algo me había caído mal de la cena del domingo; no sé, esta enfermedad es tan extraña que la verdad no sé si estoy entrando o estoy saliendo", confesó.

NO CREÓ ANTICUERPOS

La conductora destacó que continuará aislada en su casa, en espera de que la vuelvan a dar de alta, por lo que pidió creer en los segundos contagios de COVID-19: "Parece que mi sistema inmune o mi cuerpo no creó esos anticuerpos o muy pocos o nada, porque efectivamente, después de que me dio en noviembre son cuatro meses y es el tiempo que quedas inmune, pero yo ya no creo en la inmunidad".

Galilea Montijo desconoce en qué día de su enfermedad está, pero aseguró que continuará resguardada, bajo las medidas médicas y celebró que ninguno de sus compañeros se contagiara.

LLAMADO ¡A CUIDARSE!

Los conductores de Hoy hicieron un llamado al público para que se sigan cuidando y no bajen la guardia. Hasta el momento, las pruebas Covid que aplicaron al equipo del matutino han salido negativas.