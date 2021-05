Vive momentos de pánico

La considerada "reina de TikTok", mientras recibía la llamada por parte de los delincuentes, hizo un llamado a través de redes sociales para que algunas personas la auxiliaran, apoyo que encontró dentro de sus más de 580 mil seguidores.

"Es domingo y yo pedí vía Twitter que alguien me ayudara, estaba en ese momento teniendo una extorsión telefónica, me hacían creer o me decían que estaban algunas personas afuera de mi casa y que en fin, muchas cosas de las que luego daré detalle, me espanté mucho, daban detalles muy específicos que sí me hicieron creer que era posible", contó la intérprete.

A dicha declaración añadió que tanto ella como su hijo Nicolás se encuentran bien, además que ella ya levantó una denuncia por lo sucedido

En otro clip compartió que tras el intento de extorsión recibió el apoyo de su amigo Victor Khun, quien acudió a su hogar para hacerle compañía en ese difícil momento.

La actriz Erika Buenfil optó por borrar los tuits que escribió en el momento del intento de extorsión.