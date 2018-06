Visita Reynosa

Dentro de la Segunda Semana Cultural del Centro Balanzen, Karina García y Erika Banda, hicieron posible que el actor, conductor y comediante Marcos Valdés con una trayectoria de 33 años fuera parte de este festín artístico y ayer por la tarde estuvo presente para leer en voz alta un bello cuento llamado "Manuela", en donde se habla de la superación del ser humano.

Previo a la lectura el actor habló a EL MAÑANA sobre su padre, proyectos y más siendo la salud de Manuel "Loco" Valdés y su madre lo primero que abordo diciendo: "Estoy viendo en México, deje el Valle de Texas, después de 12 años de vivir en la frontera, por que mi padre y mi mamá esta enfermitos y han necesitado de mi ayuda, aunque mi padre afortunadamente ha logrado vencer el cáncer a sus 87 años y está mejor que nunca, camina, se baña solo, sale, está bastante mejorado".

REGRESA A TELEVISA

En cuento a sus planes de trabajo comentó:"Acabo de regresar a Televisa después de 20 años de ausencia, me estoy reintegrando con varios proyectos lo primero es la serie de José José, en donde doy vida a El "Loco" Valdés, donde me caracterizaron idéntico a mi padre; además he estado haciendo teatro con montajes como Prohibido Casar, El Victorioso y el Vencido, El Mil amores una comedia musical y estoy preparando Auxilio Superman una obra infantil, que actúo y dirijo"

EN LA MÚSICA

Después de grabar rock, musicales y más ahora Valdés incursiona en regional norteño y sobre esto explicó: "Estoy trabajando en mi próximo disco se llama Marcos Valdés Pal Norte, es norteño cien por ciento norteño, La huella de Mis botas y De la patada son los primeros sencillos y decidí hacer algo norteño pues durante más de una década estuve en la frontera y me encantó el género".

Tras el homenaje a los 100 años de Tin Tan con un musical ahora Marcos está pensando en hacer algo similar para rendir tributo a todos los Valdés, Tin Tan, Don Ramón y "El Loco", además afirmó que le encantaría que la historia del Loco Valdés se plasmará en una bioserie, pues es un genio que ha dado la televisión.

Y para finalizar la entrevista no perdió la oportunidad de enviar un saludo a todo Tamaulipas, "No puedo irme sin decirles que amo Tamaulipas, siempre he sido muy bien recibido en todo el estado, así que mi nuevo disco es un homenaje a su gente hermosa".

CON GUSTO. El actor y conductor vino a leer en voz alta a Reynosa.