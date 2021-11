Venta de flores no favoreció mucho a comerciantes de Victoria

Cd. Victoria, Tam.- A pesar de la reapertura de panteones para la celebración del Día de Muertos de este año, esto no se ha reflejado en un repunte en ventas de flores sino que por el contrario se percibió una reducción de hasta el treinta por ciento respecto a años anteriores a la pandemia, por lo que empresarios del ramo pidieron a las autoridades la liberación de restricciones sanitarias para velatorios.

"Desgraciadamente no hay ningún repunte en ventas ya que el primer problema que se presentó este año es que la flor viene de las bodegas a más del doble de cara, fue el principal obstáculo que se nos presentó y aparte de que no hay demanda, no hay ventas, está muy amolado esto", dijo el propietario de Florería San José, Julio Meade Perales, "las florerías estamos pasando una situación crítica verdaderamente".