¡Vencen al 2020!

La postergación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 supuso un duro golpe anímico entre los deportistas de alto rendimiento, pero gracias a sus capacidades de resistencia encontraron un enfoque positivo frente a la calamidad de la pandemia mundial.

Jóvenes atletas que programan sus carreras deportivas en ciclos olímpicos de cuatro años que culminan con la cita veraniega, se vieron trastornados por los embates de un nuevo virus, que los hizo reflexionar sobre las cosas que verdaderamente importan en la vida.

"...Cuando las circunstancias no son como uno las desea, siempre tienes que adaptarte y así fue el 2020", sentenció la tres veces medallista olímpica mexicana, María del Rosario Espinoza, ejemplar guerrera del taekwondo.

Estos son los comentarios de algunos atletas mexicanos del alto rendimiento:

Edson Ramírez

Seleccionado olímpico en tiro

"Este 2020 me ha dejado muchas enseñanzas, entre ellas, la que considero más importante, el valorar el trabajo y el esfuerzo que hacen las personas cercanas a nuestro círculo, amistades, familiares, equipos de trabajo. Aprender y saber que el esfuerzo que hacen los cercanos a ti es algo de valorarse, entender y aceptar de la mejor manera, al final de cuentas son ellos quienes están detrás de nosotros apoyando en nuestros días buenos y malos".

Elsa García

Gimnasta olímpica

"La verdad no estamos exentos, el virus sigue presente en el mundo y en nuestro día a día, la verdad no sé ni quién, ni en dónde, ni cómo fue que me contagie de Covid-19, empecé con síntomas como si fueran de una gripe normal, pero tomé las medidas de precaución y decidí con mi entrenador que me ausentara al entrenamiento, como prevención, los síntomas se hicieron más fuertes, así que me hice la prueba y salió positiva.

María del Rosario Espinoza

Triple medallista olímpica, preseleccionada para Tokio 2020

"Ha sido un año muy complicado para muchas personas, creo que para la mayoría. En mi caso, un año de mucha reflexión y aprendizaje también, no me esperaba estar viviendo el año de esta manera, pero al final el deporte me ha enseñado a adaptarme a diferentes circunstancias y éste no fue la excepción en lo que fue este año de marzo a la fecha, pues ha sido un año de muchas subidas y bajadas sobre todo emocionalmente, pero al final es concluirlo con buena actitud, con mucha actitud y espera que el próximo año no decir que sea mejor porque al final lo que sea de competencias y entrenamientos será mejor, porque éste fue sin actividad, pero que ese aprendizaje se vea transformado para el siguiente año y eso es lo que me quedo de este 2020".

Juan Joel Pacheco

Seleccionado olímpico en maratón

"Fue un año difícil creo que para todos. Hay que sacar el mejor provecho del 2020. Afortunadamente nosotros tuvimos un par de competencias y eso fue importante. Ahora seguir echándole ganas, creo que 2021 va a ser un mejor año, igual se deberán tomar las medidas sanitarias porque no volverá a ser como antes, pero la vida sigue".

Aremi Fuentes

Preseleccionada olímpica en pesas

"A pesar de que este año 2020 ha sido muy difícil para el todo el mundo producto de la pandemia por Covid-19, también ha sido un año en el que tuvimos que concientizar y adaptarnos a lo que estamos viviendo hoy en día. Este 2020 me ha enseñado a no bajar la guardia, a seguir adelante pese a cualquier circunstancia y valorar los momentos en familia".

Paola Morán

Subcampeona de Juegos Panamericanos en los 400 metros planos y seleccionada olímpica

"Fue un año de mucha reflexión, de replantearme todas mis prioridades y lo que realmente valoraba y es importante. Nos ayudó a todos a centrarnos en cosas que, por el ritmo acelerado que teníamos, no valorábamos; fue un año de mucho crecimiento y conocimiento personal".

Stefania Aradillas

Integrante de la selección nacional de softbol

"¿Qué me dejó este 2020? me dejó mucho aprendizaje, muchos bonitos recuerdos, finalmente ver el fruto de muchos años de trabajo y de crecimiento, y mucha motivación para seguir trabajando para el siguiente año. Ha sido un año extremadamente gratificante y que esperamos que el siguiente sea mejor. Con muchas emociones y también felicidad y gratitud".

Jane Valencia

Preseleccionada olímpica en lucha

"Este 2020 me trajo muchos frutos de todo el trabajo que he hecho durante toda mi vida, mucho tiempo para reflexionar y hacer cambios dentro de mí misma que se reflejan en mi vida diaria. Me trajo más unión familiar, mucho autoconocimiento, trabajo en mi psicología, el no depender de un gimnasio o un entrenador que esté al pendiente mío, mucha perseverancia y un por qué hacer las cosas, una motivación más por la cual me levanto todos los días a entrenar, me trajo el propósito para seguir mi carrera deportiva. Siento que este año duró tres meses, pero al final este año cambio muchas cosas dentro de mí y dado la oportunidad de crecer y hacerme independiente".

Nuria Diosdado

Seleccionada en nado sincronizado

"Lo tomé (cuarentena) como una oportunidad de retomar los entrenamientos sin presión, de todo se saca algo bueno, de todas las cosas que veamos podemos sacar algo positivo. Tenemos el boleto olímpico con anticipación y es un alivio saber que ya estás adentro. Sé que voy a estar ahí junto a Joana Jiménez".

Jorge Orozco

Seleccionado olímpico en Tiro Deportivo

"A pesar de que ha sido un año difícil y complicado por toda la situación a nivel global, ha sacado tanto lo peor como lo mejor de cada persona y mi caso no es excepción, porque a pesar de que me aplazó la espera a Juegos Olímpicos me dio el tiempo extra para prepararme, mentalizarme, modificar cosas, dado oportunidad de hacer cambios acciones y proyectos pendientes. Desarrollarme mejor como persona sin importar las cosas que estén pasando, siempre hay que dar lo mejor de sí".

Jessica Salazar

Medallista mundial y preseleccionada olímpica en ciclismo de pista

"Me está dejando muchos aprendizajes como valorar lo que tenemos, la vida, nuestra familia, mi deporte, porque a fin de cuentas nosotros vivimos por el deporte para satisfacernos con nuestros resultados. No tener competencias te hace valorar hasta las Copas Nacionales a las que a veces no quieres arriesgar para ir a otras justas".