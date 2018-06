Ven a Maki posicionada tras debate de COPARMEX

Reconocida por propios aspirantes a la Presidencia Municipal como una experta en asuntos de estado, Maki Ortiz dominó de forma contundente, y posicionada, el escenario de los debates ciudadanos, evento efectuado este lunes por la COPARMEX, actividad que enriqueció las decisiones democráticas de los ciudadanos.

Después de sesiones de preguntas y respuesta ciudadanas y de las redes sociales, uno de los candidatos a la Presidencia Municipal reconoció en la administración municipal de Maki Ortiz el mérito de no adquirir deuda, posteriormente otro de los aspirantes aceptó que en efecto, se ha trabajado por sacar a Reynosa del rezago, aunque aún falta mucho por hacer.

En un debate inédito en el que 50 organizaciones de la sociedad civil, el sector patronal y ciudadanos participaron directamente con los aspirantes a la Presidencia Municipal, y en Maki Ortiz escucharon las respuestas por las cuales hay progreso en Reynosa.

Explicó Maki Ortiz que al llegar a la Presidencia Municipal, encontró una ciudad rezagada y de inmediato puso manos a la obra, ya no más calles con luminarias mortecinas, no más colonias sin pavimentos, los brotes de aguas negras debían terminar, y en todo este rezago había responsables que en sus periodos no respondieron a las expectativas de los reynosenses, había que hacer hacer una cirugía mayor en Reynosa ¡y urgente!

Al dar de baja 1,300 aviadores, Maki Ortiz rescató 350 millones de pesos que se aplicaron en obras públicas, sociales y equipamiento, se impulsaron los planes de obras y de becas más grandes en la historia de Reynosa, más de 130 pavimentaciones y pasar de los siete a los 63 millones de pesos en becas, asimismo becas para títulos profesionales para recién egresados, programa que se ampliará a los remisos, la idea es darles a los menores, jóvenes y adultos las oportunidades para la prosperidad.

El gobierno de Maki se aplicó a la altura de las necesidades con la rehabilitación de cárcamos, colectores y subcolectores, 400 millones de pesos y se trabajó ante CONAGUA lográndose excelentes gestiones y hoy existen proyectos ejecutivos en temas de hidrología en beneficio de los reynosenses, asimismo hubo gestiones ante Nadbank. el trabajo en agua potable y drenaje ¡ya se hizo!; más de 60 escuelas rehabilitadas y aún falta más por hacer, la buena noticia es que Maki Ortiz ya sentó las bases para sacar a Reynosa del rezago de los pasados gobiernos.

¿Cómo? Maki Ortiz proyectó la ciudad progresista y próspera en cinco ejes que son: Una Reynosa moderna, segura, con un gobierno abierto, empoderando a los ciudadanos y con una sólida economía, ejes de los cuales se desprende un abanico de acciones y programas que van desde el ciudadano en lo particular hasta el movimento de toda la ciudad.

La candidata a la Presidencia Municipal de la coalición Por Tamaulipas al Frente enfatizó también la importancia de ser un municipio gestor y facilitador para la inversión y la generación de vacantes laborales, para seguir siendo el polo que ofrece más del 50 por ciento de empleo en la entidad.

Maki Ortiz destacó además que recibieron un gobierno con tres millones de pesos de recaudación al año y en su administración lo subieron a los 16 MDP y su propuesta es de la de contar con un código de escáner para contar con un registro del llamado comercio informal.

En seguridad, es importante seguir trabajando con los órdenes estatal y federal, pero además el municipio debe seguir impulsando y apoyando actividades como la cultura y el deporte para tener excelentes ciudadanos. A lo anterior se suma la educación con el apoyo a la infraestructura y a las becas para que nadie se quede sin estudiar y tengan las oportunidades para su crecimiento personal y productivo.

Además, Maki Ortiz añade la necesidad de ser un gobierno facilitador de trámites para todos aquellos que deseen iniciar un negocio o ser emprendedores con una ventanilla SARE para activar la productividad en un lapso de tres a cinco días.

El Municipio de Reynosa es una de las 20 ciudades, de las 3,000 que en el país, que tiene el reconocimiento como gobierno transparente, por ello tiene un reconocimiento y en el proyecto de Maki Ortiz se prioriza el ser un Gobierno Abierto, de hecho y a diferencia de otros candidatos, Maki Ortiz cuenta en transparencia el 3 de 3.

En este sentido, Maki Ortiz se reconoce en los ciudadanos su derecho a participar en la observancia de su gobierno, empoderando a los reynosenses elevando al rango de reglamento las facultades de participación y ejercicio del control social.