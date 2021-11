Van por sinceridad de ciudadanos para cobro de basura, sin básculas

Presentaron la propuesta pero no hay básculas para pesar basura, exponen regidores y admiten autoridades.

La falta de estos insumos fue reconocida por la secretaria de tesorería y finanzas Esmeralda Chimal Navarrete, quien dijo que la adquisición de la báscula o sistemas para pesar se contemplará en la próxima ley de egresos.

Sin embargo, esto no modificó la fecha de arranque del proyecto, al primero de enero del 2022. "Están en eso, en la compra de la báscula, eso vendrá dentro del presupuesto de egresos del próximo año".

Ante la falta de una báscula, Chimal Navarrete, explicó que los cobros se basarían en las declaraciones que realicen los ciudadanos sobre cuánta basura produce su negocio.

Además de solicitar ante medio ambiente una "constancia de generador de residuos sólidos urbanos" donde se estipulen los cobros fijos.

"Se va a hacer una constancia de inscripción, en donde va a ir el contribuyente, ya sea el comercio o la industria a declarar cuánto es lo que genera diario de basura, con base a eso se aplicarán los cobros", señaló.

Esto también fue refutado por miembros de cabildo, quienes consideraron no era la herramienta para basar un cobro. "Los regidores estuvimos abogando mucho en las sesiones previas para que no fueran esos costos que se habían manejado y eso es algo que la ciudadania desconoce, estuvimos varias horas, muchos días, ahora hay que explicárselos, no hay una báscula, ni un sistema desarrollado y sin embargo ya quedo aprobado, estamos esperando a ver qué dice el congreso", expuso Denisse Ahumada Martinez, regidora que se abstuvo de votar el dictamen.

Por su parte, el alcalde Carlos Peña Ortiz explicó que la "confianza que se dará al ciudadano de actuar de buena fe", si se prevé verificar, a través de operativos aleatorios con personal de inspección. "No tenemos la capacidad de visitarlos a todos pero se debe hacer una selección mediante un sorteo o algo para verificar los cobros".

Ningún camión de basura en Reynosa tiene báscula, para los cobros, confiarían en las declaraciones ciudadanas.