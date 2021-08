Van PAN, PRI y PRD contra ´Ley Zaldívar´

De gira por Sonora, Marko Cortés recordó lo que pasó en la Cámara de Diputados y en el Senado, donde "los salvajes" de Morena modificaron un transitorio de la ley que está muy por debajo de la Constitución, para ampliar el mandato al presidente del Poder Judicial, cuando la Carta Magna, en el artículo 97, dice que no se puede y sólo dura cuatro años en el cargo y que no hay forma de seguir más.

Asimismo, el líder panista dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador no quiere contrapeso, no quiere equilibrio, y "nos está llevando a una dictadura", porque quiere controlarlo todo y por eso la coalición Va por México recordará a todos que nuestro país no es una monarquía sino una democracia. En el arranque de campaña municipal de los candidatos a alcalde, Paco Ochoa; y los abanderados a diputado federal por el distrito 1, Lina Acosta; y local, Gabriela González, advirtió que es muy peligroso lo que pasa en el país.

"Están concentrando poder de manera indebida, inconstitucional, tienen una mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado, que desde el 97, 1997, ya nadie había tenido, tiene mayoría en Cámaras, para reformas, para aprobaciones, y han abusado de ellas", resaltó. Detalló que hicieron una contrarreforma energética, que regresa al país a la época del carbón, del petróleo y no a las de las energías limpias, renovables, sustentables, que además son más baratas.

COMO LOS CANGREJOS

"Nos están llevando para atrás porque quiere controlarlo absolutamente todo. El control de la energía es el control del país", expresó. Agregó que en materia de educación hicieron lo mismo, pues le regresaron a los líderes sindicales el control de las plazas, porque lo que les interesa son los votos.

"Lamentablemente amigos, nuestro país iba avanzando, pero lento, se cometieron muchos errores, por los diferentes gobiernos, los gobiernos del PRI, los gobiernos del PAN, cometimos errores y mucha gente estaba muy desilusionada, decepcionada y por eso en el 2018 votaron por lo que ofrecieron, la esperanza. Pero hay muchísima gente hoy desesperanzada, hoy hay muchísimos amlopentidos", destacó.