Niega Monreal impugnar selección de abanderado presidencial

Monreal indicó que a dos años del destape de las llamadas corcholatas, no ha habido piso parejo. No obstante, se negó a abundar sobre el tema, para privilegiar la unidad del partido de cara a los procesos electorales de Coahuila y el Estado de México.

CIUDAD DE MÉXICO

"Es evidente quién está gastando recursos en demasía. Es tan sencillo de caminar una carretera o de entrar a un pueblo y van a ver las miles de bardas a favor de una u otro, y eso no debe de ser. Dentro de los principios de Morena estaba el no aceptar el uso de recursos públicos ni privados en personalizadas campañas", recordó.

En entrevista en Tlaxcala, el morenista aseguró que es el único que no está gastando recursos en la promoción de su imagen. Dijo que no ha pagado ninguna barda o manta y las que hay han sido financiadas por simpatizantes.

"Yo soy el único que no está gastando un sólo cinco de dinero, de recursos, para promoción personalizada. Y no tiene en ninguna parte ninguna lona, manta o barda; algunas bardas han aparecido en la Ciudad de México, esporádicas, de simpatizantes, y más en Zacatecas. Ahí sí hay más bardas, como soy de allá, alguna gente lo ha hecho vía personal, en la que yo me he deslindado de cualquier evento de este tipo", puntualizó.

Adelantó que, si no resulta ganador en la encuesta, se sumará al aspirante que resulte electo, pero rechazó la posibilidad de declinar a favor de algún otro aspirante.

"Yo sé que no soy el preferido del Gobierno, en ninguna parte, pero que tengo respeto ahora; me alegra que el partido esté, pero que voy a resistir, que no voy a declinar por nadie, que voy a dar la lucha interna, que siempre he estado acostumbrado a luchar contra la adversidad", indicó.

Rechazó también que tenga intenciones de judicializar el proceso interno de elección, ya que no afectará a su partido.

"No voy a judicializar internamente la contienda interna. No voy a afectar al partido. No voy a judicializar ningún tipo de denuncias. Creo que el partido merece la unidad, porque si no estamos cohesionados y unidos, puede haber un riesgo de la ratificación del 2024. Sería un error que nos dividiéramos o que hubiese ruptura en el partido antes de tiempo", sostuvo.

Monreal dijo que espera que el próximo 5 de junio, después de las elecciones en Coahuila y el Estado de México, la dirigencia de Morena convoque a los cuatro aspirantes presidenciales para fijar las reglas y el contenido de la convocatoria para la elección del abanderado presidencial del partido.

Para el morenista, la convocatoria que emita Morena deberá contener las reglas en materia de gastos, promoción, el desarrollo de la contienda interna e incluso los debates que, expresó, le gustaría que se llevaran a cabo.

"A mí me gustaría que hubiese debates estatales en donde los cuatro pudieran plantear sus propuestas, que la militancia y los simpatizantes se dieran cuenta de cada uno, de su trayectoria, de su participación, de su propia historia política y la gente razonara su participación en el momento de la encuesta. Esa es la idea", señaló.