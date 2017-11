Van contra comercialización de ´chuecos´, sin incautarlos

Cd. Victoria, Tam.

Por representar una forma de financiamiento para grupos del crimen organizado, el Gobierno del Estado emprenderá acciones contra la comercialización de vehículos extranjeros ilegales, no así contra los propietarios de vehículos americanos que ya circulan en la entidad, aclaró el subsecretario de Ingresos, Arturo Soto Alemán, quien adelantó que el próximo año habrá un mecanismo para que estos puedan circular legalmente.

"El Gobierno del Estado y el Servicio de Administración Tributaria están en pláticas para ver qué vamos a hacer con estas organizaciones y con quienes las dirigen", advirtió.

El funcionario estatal indicó que esto vendrá contemplado en la miscelánea fiscal del próximo año, no obstante el anuncio oficial lo hará el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

"No quisiera adelantar el anuncio, yo estimo que en la primer semana de diciembre estaremos con los números cuadrados para saber a cuánto van a ascender los ingresos propios del Estado, pero sí van a haber algunas novedades", dijo.

Soto Alemán pidió a la ciudadanía no recurrir a organizaciones como la Onappafa y la UCD debido a que el Gobierno del Estado no da validez a las placas o calcomanías que expiden para el registro de vehículos americanos. "No tienen ninguna validez, se presume que hay intromisión del crimen organizado en estas organizaciones que genera financiamiento para ellos".

En ese sentido el subsecretario de Ingresos reiteró que se procederá en contra de la comercialización de vehículos americanos ilegales, mas no así en contra de los propietarios de aquellos vehículos que ya circulan en la entidad.

"Más adelante vamos a ver qué sucede, pero de entrada será contra la comercialización de estos vehículos, vamos a impedir que los vehículos sigan ingresando de manera ilegal a este país", advirtió.