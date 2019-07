Vamos por 3 puntos: La Volpe

Sin fijarse en camisetas, jugadores o sistemas, el técnico Ricardo La Volpe aseguró que el partido ante Cruz Azul será importante y Toluca llegará a la cancha del Estadio Azteca en busca de los tres puntos.

"Un partido importante, con Cruz Azul, tenemos que hacer bien las cosas y vamos por esos tres puntos muy importantes", señaló el "Bigotón" en rueda de prensa tras la práctica del equipo.

En busca de hacer el mejor papel posible para lograr su primera victoria del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, manifestó que al final son sólo tres puntos.

"Generalmente cuando asumo la responsabilidad de un equipo siempre trabajamos inculcándole a los jugadores que no juegan contra una camiseta, ni juegan contra los nombres, mi equipo juega contra los sistemas, dependiendo del parado de los rivales, tener nosotros la solución en defensiva y saber atacar", manifestó.

Luego de la derrota 2-0 ante Querétaro en la fecha uno, el estratega trabajó en la semana para corregir errores, además de hacerlo en un sistema que espera pronto le dé resultados.

"Un entrenador trabaja en las salidas, en las posiciones, con qué jugadores contar, saber trabajar en zona, siempre es igual para mí; no puede cambiar, mañana un sistema y luego otro porque entonces no hay un trabajo colectivo, no hay un trabajo de asimilación, ni de aprendizaje, toda la semana es igual", apuntó.