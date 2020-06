Va MX al rescate de los hermanitos

Ciudad de México.

Hace apenas algunas semanas, muchos jugadores exigían a la Liga MX que no "mataran" el Ascenso.

Ahora, un porcentaje muy pequeño de estos jugadores, ha visto de nuevo la luz. Clubes de la Liga MX los han rescatado, en quizá una maniobra directa para bajar costos, o simplemente mantener en funcionamiento sus activos, ya que la mayoría de los futbolistas que son contratados por clubes de Primera, tienen o tenían algún vínculo con los del Ascenso.

Así, Roberto Nurse a sus 36 años de edad, tendrá una nueva oportunidad en Primera División. El delantero con sangre panameña ha tenido cuatro incursiones en equipos de la Liga MX, y parece que tendrá una quinta con el Pachuca. "Creo que con lo que hice me gané el derecho [de estar en Primera], pero como no soy extranjero, bueno, tengo pasaporte panameño, pero también soy mexicano, no me tuvieron paciencia los equipos que apostaron en algún momento por mí, y en cambio a los que vienen de fuera les dan hasta dos o tres años para que se acoplen", mencionó el delantero histórico en la llamada Liga de Plata.

El caso del Querétaro es mucho más obvio, los nuevos dueños han tomado al Atlante como fuente de ingresos para formar a su plantel. Son hasta el momento cinco futbolistas del cuadro azulgrana que ya son todos unos Gallos.

José David Ramírez es otro de los que se salvó de la "quema" del Ascenso. "El Avión" pertenecía al Zacatecas y ahora jugará en el León. "Esto para mí es un regalo, porque uno trabaja para para regresar a Primera División; tres años en el Ascenso me costaron bastante. Tengo que hacer lo mejor posible, destacar desde un inicio para poder consolidarme en Primera, que fue lo que lo que me hizo falta en las Chivas. Aprendí mucho en el Ascenso, maduré bastante y esta oportunidad la voy a aprovechar", comentó.

Otras estrellas del Ascenso que ahora jugarán o están en camino a jugar en la Liga MX son Amaury Escoto, quien va al Puebla; Manu Pérez al Mazatlán y Rodolfo Vilchis, "El Pípila", al León.