Va Hugo ´Tigre´ Castañeda por sexto triunfo; promete noquear

El número seis está en la mente de Hugo el "Tigre" Castañeda, quien el próximo 3 de diciembre subirá al ring en busca de su sexto triunfo y también de su sexto nocaut. Será la última pelea del 2021 para el joven boxeador quien se está metiendo cada vez más en el gusto del público y no tarda en consagrarse como el nuevo ídolo de Reynosa. Hugo se enfrentará al oriundo de Ciudad Victoria, Balam el "Jaguar" Hernández, en una contienda pactada a 6 rounds en la división de peso ligero.

"Ya falta una semana, ayer cerramos la preparación fuerte con sparring, toda la semana tuvimos sparring fuertes, ahorita venimos a soltarnos nada más para no perder el ritmo y el lunes ya bien concentrados, me siento muy bien, los entrenamientos ha sido muy fuertes así que traigo una gran condición, la corrida me ayuda mucho, la preparación física ha sido tremenda, me siento más que listo", afirmó el pugilista surgido de las filas de Don Joel Soto.