Urgen reanudar filtros sanitarios en puentes internacionales

Con la reapertura del cruce de turistas y visitantes no esenciales, se hará de generar un incremento en el tránsito en ambos lados de la frontera, por lo que es imperativo que también se reanuden los filtros sanitarios en los cruces internacionales y no reducir la prevención y riesgo de contagio por COVID-19, así lo expuso José de Jesús Sánchez Rodríguez, presidente del Comité de Seguridad Pública en Reynosa, fundando su preocupación por el hecho de que el Valle de Texas registra una alta incidencia de casos y decesos atribuidos a la enfermedad pandemica, por lo que es necesario que la reapertura de los puentes no se traduzca en una disminución de las medidas de prevención sanitaria en la frontera.