Urgen a resolver escasez de agua

Ya son más de dos meses de estar sufriendo el estiaje y la gente asegura que ya no soporta la situación que están viviendo y reconocen que se han estado enviando camiones pipa para abastecerles del vital líquido, pero esto resulta insuficiente para cubrir las necesidades de todas las familias.

Hay veces que vienen y surten pero no alcanza el agua para todos y lo peor es de que ya no regresa a pesar de los gritos que les lanzan las amas de casa del sector.

Hay ocasiones en que tenemos que comprar agua purificada para bañarnos y más cuando se tardan los choferes en venir a entregar el agua potable, dijeron vecinas como Consuelo Gaona y Antonio Bautista, entre otras más.

"No estamos pidiendo nada imposible y además aquí pagamos los recibos de agua. No sabemos qué esté pasando, nos dicen que ya van a arreglar el problema pero no pasa nada y nosotros seguimos sin tener agua en las llaves de las casas", comentaron inconformes las amas de casa que dicen ya no hallan que hacer.

Y para colmo, las altas temperaturas continúan registrándose cada vez con mayor intensidad.