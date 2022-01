Urgen a evitar brote en personal de salud

No sólo en España, Estados Unidos, y Argentina se ha reportado la falta de trabajadores de salud para atender este repunte, sino que en algunas entidades de México, algunos especialistas han alertado sobre esto.

Tal es el caso de Durango, donde Gabriel Torres, activista médico ha advertido a medios locales que de continuar los contagios entre personal se complicaría la operación del sistema sanitario.

Para evitar ese escenario es necesario priorizar en la atención del llamado personal de primera línea.

"En algunos países está pasando ya la escasez de profesionales de la salud porque todos están enfermos, aquí eso sería terrible", opinó el coordinador del Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud de la UNAM.

Para evitar esta situación sugirió priorizar al personal sanitario, sobre todo de las áreas de Covid-19 y emergencias en el acceso a pruebas de detección de SARS-CoV-2.

"Profesionales que tengan síntomas respiratorios, que sean parte de servicios esenciales, aquellos en atención inmediata, urgencias etcétera. Ellos necesitaríamos que se hagan las pruebas con prioridad", aconsejó.

"Sobre todo ahorita que estamos viviendo una situación fortísima sobre sí o no el personal de la salud con síntomas respiratorios debe hacerse la prueba, eso también permite reorientar cuando puede regresar al trabajo, para saber si tienen no tienen una carga viral importante y si van a requerir o no quedarse fuera del sistema", agregó.

Consideró importante que se optimice el uso de pruebas en México, y éstas se destinen en primera instancia a grupos prioritarios.