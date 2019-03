Universitarios de EE.UU. se burlan de la esclavitud en un video viral

Las redes sociales vuelven a hervir por un nuevo escándalo racial, después de que se haya viralizado un video en el que unos estudiantes de la Universidad de Georgia (Estados Unidos) hacen bromas racistas y se burlan del tema de la esclavitud.

La grabación difundida en las redes sociales muestra a uno de los involucrados riéndose y golpeando a otra persona con un cinturón mientras repite la frase: "recoge mi algodón, p*ta". A continuación, uno de sus compañeros indica que "no está utilizando la palabra correcta", momento en el que el protagonista cambia la última palabra y la sustituye por un insulto racial.

We can not let them push this under the rug! pic.twitter.com/11WuKksiyT