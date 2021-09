Una voz que ama a México

Para la cantante es importante festejar a México en estas fechas, por ello hará lo propio junto a Rocío Banquells este sábado a las 19:00 horas en el salón "La maraka", en donde las artistas estarán acompañadas por el Mariachi Nuevo juvenil azteca e interpretarán además de su éxitos algunos temas tradicionales mexicanos.

Manoella comparte que de hecho no celebró este 15 de septiembre pues espera para este show para hacerlo.

MÁS DE CUATRO DÉCADAS

"Los 40 y tantos años que tengo aquí he dado todo como mujer, como artista y aparte he disfrutado de este país y tenemos que amarlo, valorarlo y cuidarlo porque si no somos nosotros ¿quiénes?. Yo que empecé cantando canciones mexicanas como 'Cielito lindo' me encantaba y me sigue encantando", recuerda Manoella.

La cantante explica que también está en proceso para tener la nacionalidad mexicana pero debido a la pandemia del Covid-19 se retrasó el proceso.

"En eso estoy, precisamente cuando iba a ver lo de mi doble nacionalidad viene la pandemia y ya no pude hacer nada entonces ahora estoy en eso, pero tengo que hacerlo en línea, ya no va a poder ser directamente. Primero Dios que me dé licencia de estar en esta tierra pisándola".