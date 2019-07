Un mar de colores

Ciudad de México.

Con el Palacio Nacional a su espalda y la catedral Metropolitana a su derecha, Torreblanca cumplió su promesa: le dio a la comunidad gay que asistió a la Marcha por el Orgullo un nuevo himno.

"Maricón, mariposón, la burla del salón", cantó Juan Manuel Torreblanca justo mientras en el Zócalo comenzó a oscurecer.

La respuesta fue el grito eufórico de quienes no sólo son fans del músico sino que se sienten identificados con la letra de "Maricón", el sencillo que estrenó la semana pasada y que incluye los versos: "Y no voy a reprimirlo / me cansé del show / si no les gusta / ¡qué lástima me da!"

CELEBRAN CON MÚSICA

El concierto por la Marcha del Orgullo este año empezó con un retraso de dos horas pero el tiempo es algo que no afectó el entusiasmo de quienes salieron a la calle para conmemorar el 50 aniversario de los Disturbios de Stonewall (considerada la primera protesta del movimiento gay) y que para México tuvo una peculiar coincidencia: fue la edición 41 de la marcha, número que coincide con los 41 hombres arrestados el 18 de noviembre de 1901 en una redada en la Ciudad de México durante el porfiriato.

LA HISTORIA

"Aquí están los 41 maricones", decían los encabezados de la época que dieron la noticia. Por eso, cuando Torreblanca se puso frente a su piano para interpretar su nuevo tema titulado precisamente "Maricón", la multitud (que fue de unas 170 mil personas, según los organizadores) coreó todos los versos.

Además, en el escenario apareció Ophelia Pastrana, activista transgénero quien, vestida con falda de colores, comenzó a pasear mientras ondeaba la bandera del arcoíris.

SE UNEN VARIAS VOCES

Así que Torreblanca no estuvo solo porque además también tuvo la presencia de Pambo, que colaboró con él en "Maricón" y que, dijo, no podía perder la oportunidad de participar en este concierto.

Antes de Torreblanca pero en el otro escenario (ubicado frente a la Catedral) se presentaron Los Aristemos, La Prohibida, La mas Draga y Vanessa Claudio

"Gracias por bailar, cantar y gritar con tanto orgullo. Es un placer estar con ustedes", dijo Joaquín Bondoni, el otro integrante de Aristemos. Ambos salieron al escenario con playeras fosforescentes y hasta organizaron una ola que dio la impresión de hacer de la plancha del Zócalo un mar de colores.

CIERRA SHOW

El concierto se planeó para terminar a las 23:00 horas con la presentación de María León, además de los shows de París Bang Bang, Zemmoa, La prohibida, La más draga, Nomi Ruiz, Jennifer Rojo, Esteman, entre otros.

Cantar para conectar sus sentimientos con quienes se sienten incomprendidos y solos por ser diferentes es más valioso para María León que cualquier reflector o papel principal.

Aunque la noche de este sábado fue la encargada de cerrar, con su presentación, la 41 Marcha del Orgullo Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, Travesti, Transexual e Intersexual (LGBTTTI), la cantante se considera tan importante como cualquier otro de los artistas que llenaron de música el Zócalo de la Ciudad de México.

Al tener familiares y amigos que forman parte de la comunidad, la intérprete se ha sentido conectada y arropada por ellos, así que aseguró que fue un honor poder cantarles.

REINA GAY 2019

Coronan a la conductora Galilea Montijo como reina gay 2019

Este año eligieron a Galilea Montijo, una de las conductoras del programa "Hoy" que ha estado envuelta en la polémica por algunas de sus declaraciones, las cuales se han convertido en memes.

"No hay que darle a la gente la atención que no se merece. Si alguien tiene una creencia no hay que volverse parte del problema. Sino que hay que aprender a no discriminar", dijo en conferencia de prensa.

Para Galilea, la diversidad sexual nunca ha sido un problema, ya que asegura hablar de las distintas formas de amor en el mundo.

"Yo siempre me he rodeado de gente de la comunidad gay, tengo amigos que forman parte y los apoyo desde hace años. El talento viene en las venas, hasta mi compadre es parte de la comunidad y no me espanto", dijo.

La reina gay del 2019 dijo que la homosexualidad no es una enfermedad ni una epidemia, sino algo con lo que se nace.

En el desfile

La conductora desfiló junto al equipo de Impulse CDMX, quienes se caracterizan por fomentar la salud sexual y acabar con los estigmas del VIH.