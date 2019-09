Ubican la zona de ´depredador´

Nuevo Laredo, Tam.- A través de las redes sociales la comunidad exige a las autoridades investigar sobre el o los presuntos delincuentes que han atacado al menos a tres mujeres.

"Muchas personas me han hablado y no quiero que se preste a malos entendidos o que duden de la veracidad. Sólo tengo miedo, no quiero que algo más me pase", expresó la joven que denunció las agresiones en redes sociales y publicó las lesiones causadas.

Así como ella, otras mujeres han manifestado sentirse inseguras principalmente en el sector de la Infonavit a raíz de los ataques.

Los casos fueron publicados de perfiles reales que se ha hecho virales durante los últimos días y piden actuar a las autoridades.

"Dejemos de pensar que todo es psicosis y que aquí no pasa nada, debemos de cuidarnos y punto. Creo que se arriesgan demasiado al contar lo sucedido, pero lo hacen para que nos cuidemos. No está de más estar atentos y que Dios nos proteja de tanta maldad", comentaron usuarios.

Algunos de los consejos que principalmente mujeres han externado, es portar en los bolsos de mano el spray pimienta no sólo como protección, también para ganar tiempo y solicitar ayuda.

ATAQUES CONOCIDOS:

1) Lago de Chapala y Privada Lago de Michigan:Una joven salió del centro comercial Paseo Reforma en busca de un taxi, que no encontró y tuvo que caminar hasta el crucero de Reforma y Lago de Chapala cuando vio a un hombre de una minivan queriendo alcanzarla.

2) Avenida Reforma y Bulevar Pedro Pérez Ibarra: la chica esperaba que llegaran por ella, cuando vio una camioneta abordada por varios hombres, quienes abrieron la puerta y en ese momento ella corrió poniéndose a salvo.

3) Avenida Reforma y Emiliano Zapata: la mujer salió del cine para dirigirse junto a un familiar a La Concordia, donde ella bajó del auto para esperar y justo en ese momento un hombre la tomó para subirla a una minivan, pero su familia llegó a rescatarla.