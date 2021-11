Twenty One Pilots regresa a los escenarios en el Corona Capital 2021

"Han sido sentimientos encontrados por todo lo que vivimos. Fue un año muy complejo, y Tyler y yo nos veíamos y nos preguntábamos ´¿tocaremos algún día en vivo nuevamente?´. No sabíamos si regresaríamos a la normalidad y no sabemos qué es lo ´normal´ ahora.

"Ya estamos en la quinta semana de trabajo nuevamente, en conjunto, y ha sido alucinante. Volver a México (después de tocar en 2019 en la Arena VFG, la Arena Monterrey y el Palacio de los Deportes) nos tiene expectantes, y si es en un festival a gran escala y con esta reapertura, me suena a que será histórico", dijo Josh.

Ganadores del Grammy, el Billboard y el MTV VMA, los músicos estrenaron en mayo su sexto disco, Scaled and Icy, y sonaron con "Sky Away" y "Saturday", además de su reciente sencillo, "The Outside".

SUS HITS PRESENTES

Está previsto que los incluyan en su show, además de éxitos como "Heathens", "Chlorine" y otros.

Pero el confinamiento le dejó experiencias positivas y enriquecedoras a Josh: consolidó su vida en pareja con la actriz Debby Ryan, con quien se casó el 31 de diciembre del 2019, luego de cinco años de relación con algunas intermitencias.

"Mi esposa y yo conversamos al empezar el encierro sobre la vorágine que vendría para todas las parejas: o se separaban o se unían más. Tuvimos varias pláticas sobre lo que se avecinaba y hubo mucha sinceridad, honestidad, comunicación, y creo que lo que iba a ser una luna de miel de un viaje de dos semanas se prolongó a una luna de miel de año y medio, en que nos conocimos y convivimos como nunca.

"Teníamos la esperanza de que fuese mejor para nosotros, y superó esas expectativas. Honestamente, lo disfrutamos mucho. Fue muy importante para nuestra relación", reveló el percusionista, de 33 años.

10 AÑOS DE DIVERSIÓN

Profesional de la patineta, aficionado al diseño industrial y coleccionista de tatuajes en calca, dijo que también en los últimos meses sumó cuatro gráficos corporales a los más de 10 que ya tenía. La imagen de su perro, Jim; un boxeador que hace alusión a su padre, Bill, y dos en las piernas que son símbolos personales.

"Y todavía faltan muchos más", advirtió el oriundo de Ohio.

Josh, quien era baterista en House of Heroes, conectó con Tyler y firmó como "la otra mitad de la banda" en febrero del 2011, dos años después de que saliera el disco de debut, homónimo, del grupo.

"Han sido 10 grandes años: muchos recuerdos, mucha diversión, muchísimo trabajo. Continuamos juntos y me la he pasado muy bien. No sé qué viene para los próximos 10, pero he aprendido a vivir el momento.

"Cuando conocí a Tyler y hablamos sobre lo que avizorábamos para el futuro del grupo y personal, pensábamos en muchas situaciones.