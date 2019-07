Triunfa riobravense en Estados Unidos. Willbert Ruiz regresa este verano a su tierra natal

Río Bravo, Tam.- Lejos de los reflectores y aún no valorado en su tierra: Río Bravo, el compositor, locutor y presentador de televisión riobravense Willbert Ruiz, regresa este verano a Río Bravo, a pasar sus vacaciones.

Proveniente de Modesto, California, don Willbert, de quien se ignora es uno de los compositores de conjuntos de diversos subgéneros dentro de la música grupera o regional mexicana, visita Río Bravo para recorrer lo que fue su barrio, hoy fraccionamiento Río Bravo.

Migrado hacia Estados Unidos a los 21 años acompañado de su madre, el también locutor, narra para este diario, cómo fue su inicio en el mundo de la radio y la música, en donde desde inicios de los años 70, incursiona en la radio estaciones de California en la XEQ para ser más precisos, en donde echando un "mentirilla", ingresa como locutor, allá por 1972 y al año, pasa a ser presentador de noticias en el norte del Estado Dorado.

Dentro de sus múltiples pasiones, entre las que destacan además de la la poesía, la locución, es la música la cual lo llevó a envolverse en el mundo del espectáculo al componer canciones para diversas agrupaciones, pues asegura, desde los 14 años hizo sus primeras piezas para "amores platónicos", llevándolo a componer las siguientes canciones:

-Para Los Humildes: "Vas a ver"

-Para La Sonora Santanera: "Qué me importas tú"

-Para Vayven del Amor: "Pobrecita de Amor"

Pese más de cuatro décadas y media, Willbert Ruiz no olvida Río Bravo, ni Tamaulipas, no obstante a que sus logros en la música regional mexicana, no han sido del todo reconocidos.

Ahora acompañado de sus amistades de la infancia y juventud, como Ignacio Becerril, director del Museo Un Viaje al Pasado, Ruiz pasa el verano recordando vivencias de lo que alguna vez fue su barrio, el cual dejó para que la vida lo llevará a conocer y entrevistar a personajes como Vicente Fernández; David Reynoso y al actor y exgobernador de California, Arnold Schwarzenegger.

El compositor antes de finalizar la entrevista, dio un mensaje a las generaciones actuales, a quienes solo dijo que la clave, más que la inteligencia o recursos económicos, es la persistencia y no tener miedo a la prueba y error.

ENTONAN. Vayven del Amor también interpreta otra de las canciones de Ruiz: "Pobrecita de Amor".

RECIBE. En las estaciones donde destacó como locutor, Willbert Ruiz ha recibido a famosos como Vicente Fernández, David Reynoso y Fernando Allende.

INTERPRETAN. Los Humildes tienen entre su repertorio la pieza "Vas a ver", compuesta por el riobravense Willbert Ruiz.