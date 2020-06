Trasladar pacientes es otro drama diario

A todas horas se han vuelto cotidianas en el tránsito –imposible de contener por la pandemia- en las calles de la ciudad, a diferencia de aquellos que desafían el contagio, ellos los paramédicos a bordo de las ambulancias, llevan a las víctimas del Covid-19 que en una carrera desesperada navegan entre hospitales en busca de alojo para los enfermos.

Armando "N" es chofer y paramédico de turno en una ambulancia de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos y comparte en exclusiva con EL MAÑANA la rutina de su horario de labores, en donde enfrentan cara a cara el desafío de la muerte y el potencial contagio ellos mismos.

El protocolo sanitario los obliga a portar trajes aislantes especiales, dependen de su habilidad y experiencia, cuando arriban a los hogares en donde han sido requeridos para trasladar a enfermos o "sospechosos" de Covid 19.

"Es muy difícil y riesgoso, primero a los familiares les pedimos especificar a qué hospital pretenden ingresar a su paciente; desde hace días todos los hospitales están llenos, no hay cupo, hemos llegado a instituciones de gobierno y privadas y no permiten bajar a los enfermos, no tienen espacio para más", dijo.

"Tenemos que contar con un plan B, una alternativa hospitalaria para trasladar al paciente, pues es asunto de tiempo vital que demanda de atención médica, no podemos andar paseando con la ambulancia por las calles", advierte.

Expresa tristeza, pues las familias en muchos casos se molestan con ellos, pues debido a estos estrictos lineamientos, asumen como que se rechaza proporcionar el auxilio.

"El oxígeno que portan las ambulancias está sujeto a consumo y agotarse. "Hemos pasado por esos episodios, el tiempo se nos acaba y el oxígeno y eso es peligroso, por eso pedimos a las personas que establezcan un Plan A y Plan B para trasladar a sus pacientes con celeridad y no perder tiempo".

Es parte del drama cotidiano de los paramédicos que en un turno "tranquilo" transportan hasta 15 o 20 personas en unas horas, pero hay una estadística oscura y escalofriante detrás de esta, en los últimos días de operaciones, más de la mitad de las personas en esos traslados fallecen.

No siempre las condiciones son las adecuadas.