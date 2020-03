Toman hospitales medidas ante Covid-19

Cd. de México.

Hospitales de segundo y tercer nivel de atención han implementado diversas medidas preventivas ante la llegada del coronavirus.

De acuerdo con médicos, enfermeras y usuarios de unidades médicas del IMSS y del ISSSTE, se han adecuado espacios para atender la emergencia y se han reforzado los protocolos de higiene, pidiendo a los pacientes y familiares lavarse las manos o usar gel antibacterial al entrar y salir.

Para muestra, en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI, del IMSS, se acondicionó un pasillo en el primer piso del bloque A para aislar ahí a futuros pacientes con covid-19. Este espacio contaba con 46 camas, y de éstas, 22 se asignaron a la atención de posibles contagiados.

"En 12 horas aislaron un pasillo para la contingencia del coronavirus, para poderlos hospitalizar en caso de que se presentaran algunos casos", aseguró un médico que pidió omitir su nombre. "Esta área está aislada, lejos de la población hospitalaria. Son pocos los que están hospitalizados de ese lado", indicó.

El problema de esta medida, explicó, es que el espacio correspondía a pacientes de Nefrología y aunque todavía no hay personas hospitalizadas con coronavirus, los enfermos renales temen que los hospitalicen a su lado.

"Muchos pacientes se enteraron y están pidiendo el cambio de hospital porque no quieren estar aquí", afirmó. A esta unidad llegaron en días pasados dos personas sospechosas de coronavirus, a quienes se reportó para que les hicieran las pruebas diagnósticas y resultaron positivos a influenza.

Como aquí no tienen Urgencias, sino Admisión Continua, esperan que los protocolos para atender a los pacientes en esta área se fortalezcan.

En tanto, en el Hospital Regional No. 1, del IMSS, han comenzado a surtir los insumos básicos que escaseaban, sostuvo una enfermera.

"No teníamos material y de la noche a la mañana apareció todo, porque no teníamos guantes, no teníamos cubrebocas, no teníamos batas desechables", sostuvo. Sin embargo, agregó, no cuentan con caretas ni mascarillas N95 para atender a personas con coronavirus. Aunque desde hace cuatro semanas el personal de salud ha recibido pláticas informativas sobre el nuevo virus, persiste el temor de no poder responder adecuadamente a una epidemia.

"Sí tenemos miedo de no saber manejar la situación; segundo, de contagiarnos", indicó una doctora.

En el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, del ISSSTE, se están reforzando algunos cuartos de aislamiento. "Deben tener una ventilación diferente, deben de tener un sellado para que no se expanda alguna bacteria.

Había unos cuartos de aislamiento, pero no tenían tantas medidas preventivas", explicó un médico urgenciólogo. No obstante, indicó, les piden cuidar los cubrebocas que usan para limitar su consumo. "Ojalá que el hospital nos dé las medidas, las armas, las herramientas con las que nosotros podamos atender a nuestros pacientes y también protegernos", indicó.