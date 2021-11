Todos a leer

Un clásico desde su publicación: un libro que recrea un universo mágico, Fantasia (una alegoría de la propia literatura, además), maravillosamente escrito, y que trata temas como la amistad, el bullying, la relación con los padres… y, por supuesto, está lleno de aventuras y de seres extraordinarios, como la tortuga gigante Vetusta Morla, el león Graógraman, o el dragón Fújur.Bastián es un chico al que sus compañeros hacen bullying y que lo está pasando mal desde la muerte de su madre. Roba un libro, La historia interminable, y empieza a leerlo encerrado en su colegio un fin de semana. Sigue las aventuras de Atreyu, un muchacho del Mar de Hierba que tiene que encontrar la solución para que a su tierra no se la trague la Nada y la Emperatriz Infantil recupere la salud. Pronto, Bastián empieza a darse cuenta de que él mismo podría ser uno de los personajes de ese libro…

Harry Potter Y La Piedra Filosofal

J.K. Rowling

Este libro es, por mérito propio, uno de los responsables del boom actual de la literatura juvenil. Curiosamente, a la autora le costó muchísimo encontrar una editorial que apostara por él, ya que en ese momento la magia no era tema de moda entre los libros juveniles. Afortunadamente, el hijo de un editor se lo leyó y animó a su padre a que lo publicara. Si bien dista mucho de ser perfecto, la historia -conocida ya por todos- es original y tiene gancho: Harry, huérfano que vive con unos tíos que no le soportan, descubre de repente que es hijo de magos y debe trasladarse a Hogwarts, la escuela de magia. Allí encontrará amigos como Hermione y Ron Weasly, y se enterará de que existe un archienemigo, Voldemort, aquel que no debe ser nombrado y que fue el verdadero responsable de la muerte de sus padres. Se enfrentará a él y sus secuaces en esta, su primera aventura.

