Tiroteo en Carolina del Sur deja dos abatidos

GREENVILLE, Carolina del Sur.- Al menos dos personas murieron y ocho resultaron heridas el domingo de madrugada en un tiroteo en Carolina del Sur, según la policía.

Dos agentes de la policía del condado de Greenville se dieron cuenta de que algo ocurría en el Lavish Lounge justo antes de las 2 de la madrugada, cuando vieron a una multitud que huía corriendo del edificio, explicó el jefe de policía del condado, Hobart Lewis, en una conferencia de prensa.

Había "disparos dentro del edificio", indicó en un primer comunicado el teniente Jimmy Bolt. Todos los disparos ocurrieron en el interior, añadió Lewis.

Tanto Lewis como Bolt inicialmente dijeron que 12 personas habían resultado heridas — cuatro de las cuales estaban en estado grave —, pero después Bolt le dijo a la televisora WYFF-TV que el número de víctimas se había revisado. De momento no hubo respuesta de una llamada telefónica y mensaje de texto dejado a Lewis y un correo electrónico dejado a Bolton por parte de The Associated Press para clarificar la cifra.

No había nadie detenido en un primer momento. La policía tenía "algo de información sobre sospechosos", indicó Lewis, aunque no estaban seguros de si había varios agresores.

"En realidad no tenemos a una persona de interés que podamos identificar", dijo Lewis, añadiendo después que las autoridades no estaban seguras de qué había desencadenado los disparos.

En un primer momento no se publicaron los nombres y estados de las víctimas. Fueron trasladados al hospital Prisma Health de Greenville, algunos en vehículos privados, según Lewis.

La portavoz de Prisma Health Tammie Epps no pudo hacer comentarios sobre el tema en un principo cuando se la contactó por teléfono.

No había más detalles de inmediato. Una llamada y un mensaje directo de Instagram a las cuentas del establecimiento no recibieron respuesta en un primer momento.

Lewis dijo que en el club había "una enorme multitud" para "alguna clase de concierto". Una publicación en la página de Facebook del Lavish Lounge anunciaba una actuación el 4 de julio del artista de trap Foogiano.

Un representante del artista dijo a AP en un mensaje de texto que Foogiano se encontraba bien y su equipo estaba a salvo.