Tiene Covid-19

Karol Sevilla se contagió de la Covid-19. La actriz y cantante compartió la noticia en Instagram, aunque no dio muchos detalles sobre su salud o la de su familia.

"Sé que no he aparecido en las redes sociales, me están preguntando que dónde estoy, salí positivo en Covid-19 y pues ¡estamos recuperándonos poco a poco!

"¡Cuídense mucho por favor! Esto no es un juego", publicó Sevilla.

La protagonista de Soy Luna llevaba varios días sin subir fotografías o mensajes a sus redes sociales. Por ejemplo, en Instagram, el más reciente era del 15 de enero, en el que hacía promoción a una línea de productos para el cabello.

No obstante, su cuenta de Twitter se ha mantenido más activa, haciendo promoción a su más reciente sencillo "Tus Besos".