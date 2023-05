Opina "El Potrillo" sobre "El Sol"

El hecho no ha pasado desapercibido para nadie porque muchos se preguntan qué show brindará el cantante.

Sus colegas no son ajenos a esto, aunque con Alejandro Fernández el tema es un poco más complejo. En 2015 surgió la posibilidad de hacer una gira juntos que se llamaría Pasión Tour con el que recorrerían Estados Unidos, Centroamérica y Sur América. En el 2016 todo llegaba a buen puerto, pero después se informó que el trato no se logró concretar.

No sólo eso, sino que Alejandro Fernández le inició acciones legales a El Sol de México debido que este último recibió un adelanto de cinco millones de dólares. No se volvió a hablar del tema, pero ahora con la vuelta del cantante a los escenarios, le preguntaron a El Potrillo sobre esta situación. "Si hubo un tema legal, en donde yo salí ganando, la verdad porque tenía las de ganar", reveló a "Ventaneando" (TV Azteca).

"Y dos, no me despierto para ver que chingados hace Luis Miguel o que pensará", arremetió el cantante. Aseguró que no se quedó con ganas de hacer ninguna colaboración con su colega. "Le deseo lo mejor, que le vaya muy bien", mencionó. "Y que le vaya muy bien si va hacer esta gira con alguien más, que Dios me lo bendiga y que la puedan hacer". Así, puso un cierre al asunto con el cantante de "La incondicional".