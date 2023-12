Niegan irregularidades del DPS en la frontera

AUSTIN, Texas



Cinco meses después de que un médico del Departamento de Seguridad Pública de Texas dijera a sus superiores que se había ordenado a los agentes empujar a los migrantes de regreso al Río Grande y negarles agua, una investigación interna del DPS no encontró ninguna irregularidad sistémica por parte de su personal en la frontera entre Texas y México.

Según un resumen del informe de dos páginas, los investigadores de la Oficina del Inspector General del DPS no encontraron "ninguna causa razonable para creer que el liderazgo del departamento en el sur de Texas estuviera institucionalmente involucrado en un patrón o práctica de conducta que violara la ley o la política del departamento".

La investigación se inició después de que el médico del DPS enviara un correo electrónico a un sargento el 3 de julio detallando algunas de las cosas que dijo haber presenciado en Eagle Pass mientras estaba asignado a la frontera como parte de la Operación Lone Star, el esfuerzo múltiple del gobernador Greg Abbott para impedir que los inmigrantes crucen ilegalmente a Texas.

Según las conclusiones del informe, los supervisores no ordenaron a los policías que retuvieran el agua a los inmigrantes bajo ninguna circunstancia. "Más bien, la directiva no era proporcionar agua a todos en todas las circunstancias, en un esfuerzo por no incentivar a los migrantes a cruzar el río. A los migrantes se les proporcionó agua en caso de que la necesitaran", señala una información de Texas Tribune en su edición digital.

NO ENCUENTRAN EVIDENCIA

El informe también dice que los investigadores no encontraron evidencia de que los supervisores ordenaran a los policías empujar a los inmigrantes hacia el Río Grande. El informe dice que los policías dijeron a los migrantes que regresaran a México y cruzaran la frontera en un puerto de entrada.

Los investigadores dijeron que algunos inmigrantes resultaron heridos al intentar pasar el alambre de púas, pero no encontraron evidencia de que el alambre haya sido "colocado deliberadamente con la intención de causar lesiones a los inmigrantes", según el informe.

Phillip Ayala, inspector general de la agencia, dijo a la Comisión de Seguridad Pública en una reunión pública que los investigadores entrevistaron a 51 personas, vieron 108 gigabytes de imágenes de cámaras corporales y leyeron informes, mensajes y otros documentos como parte de su investigación.

´Podemos defenderlo con hechos´

"Nuestro trabajo está bajo mucho escrutinio, acogemos con agrado ese escrutinio porque podemos defenderlo con hechos, y confío en que en este sentido se ha logrado", dijo Ayala al panel.

El representante federal Joaquín Castro, demócrata por San Antonio, dijo en un comunicado que no se puede confiar en el DPS y arroja dudas sobre los hallazgos de los investigadores.

"Los agentes individuales del DPS arriesgaron sus carreras para denunciar los abusos que son parte de la Operación Estrella Solitaria, y sus relatos se alinean con lo que también han dicho los solicitantes de asilo", dijo Castro. "La Operación Estrella Solitaria es un truco político y los líderes del DPS se han convertido en poco más que portavoces del gobernador Abbott. Han perdido toda credibilidad y no hay razón para confiar en que puedan investigarse honestamente a sí mismos".

El policía dijo en el correo electrónico que estaba patrullando alrededor de las 10 p.m. el 25 de junio cuando él y otros agentes se encontraron con un grupo de unas 120 personas, incluidos niños pequeños y bebés lactantes, que estaban "agotados, hambrientos y cansados" a lo largo de una cerca en el lado estadounidense del Río Grande.

"Llamamos al oficial de turno al mando y nos dieron órdenes de empujar a la gente nuevamente al agua para ir a México", decía el correo electrónico, que luego se filtró a los periodistas. "Decidimos que esto no era lo correcto. Con el potencial muy real de que personas exhaustas se ahoguen. Nos contactamos nuevamente con el comando y expresamos nuestras preocupaciones y nos dieron la orden de decirles que se fueran a México".

RECHAZARON A UN MENOR

El policía escribió en el correo electrónico que cinco días después, una niña de 4 años que intentó cruzar el alambre de púas "fue rechazada por soldados de la Guardia de Texas debido a las órdenes que les habían dado". La temperatura "superaba los 100 grados" y la niña se desmayó, decía el correo electrónico, y agregaba que recibió tratamiento médico.

Ese mismo día, un hombre rescató a su hijo que quedó atrapado en un barril en el agua cubierto con alambre de púas, según el correo electrónico del policía. Durante el rescate, el hombre sufrió un corte "significativo" en su pierna izquierda, escribió el policía. Un niño de 15 años también se rompió la pierna mientras intentaba caminar alrededor del alambre de púas en el río y su padre tuvo que llevarlo en brazos al lado estadounidense, escribió el policía.

Más tarde esa noche, los policías encontraron a una mujer de 19 años atrapada en el alambre de púas sufriendo un aborto espontáneo, según el correo electrónico del policía.

El correo electrónico del policía calificó el alambre de púas como una "trampa inhumana" que debería eliminarse porque "obliga a las personas a cruzar por otras áreas que son más profundas y no tan seguras para las personas que llevan niños y bolsas.