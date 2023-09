Desestima juez demanda

McALLEN, Texas

Un juez federal desestimó una demanda de 20 millones de dólares presentada por un director del Distrito Escolar Independiente de Hidalgo contra la ciudad y su departamento de Policía.

El director de la escuela secundaria "Hidalgo Early College", Rafael Tinoco, presentó la demanda en abril, un mes después de ser arrestado por el Departamento de Policía de la ciudad de Hidalgo en relación con un presunto asalto en el campus.

Tinoco y el exdirector deportivo de Hidalgo ISD, Monty Staumbaugh, fueron detenidos en marzo acusados de manipulación de un testigo y agresión, respectivamente.

Los cargos contra ambas personas fueron retirados en mayo y junio.

Tinoco presentó la demanda, alegando que fue arrestado falsamente como parte de un intento de derribo político.

Los registros judiciales muestran que la demanda federal fue desestimada el 18 de agosto "con perjuicio por no presentar un reclamo plausible de reparación".

LA SEPARAN DEL CARGO

Theresa Servellon, superintendente de las escuelas del Distrito Independiente Consolidado de San Benito, se encuentra en una licencia administrativa con goce de sueldo.

La información fue ofrecida por Isabel C. González, directora de comunicaciones del distrito escolar, quien no especificó la razón para que Servellon fuera separada de su cargo.

"Como una cuestión de interés público, es importante señalar que cualquier y todos los asuntos de personal se rigen por las políticas y procedimientos aplicables del distrito. El distrito también garantiza no sólo la privacidad de todos los empleados, sino también una investigación confidencial".

DESIGNAN A UN INTERINO

Dado que el distrito no hace comentarios sobre asuntos de personal, no se harán más comentarios sobre la situación laboral de la Sra. Servellon, informó por escrito Isabel C. González.

Alfredo "Fred" Pérez, actual director de programas federales y migrantes, servirá como superintendente interino de escuelas.

Durante su carrera Pérez ha ocupado varios cargos: maestro de educación especial, coordinador de educación especial, subdirector de la Preparatoria "San Benito", director de la Escuela Secundaria "Miller Jordan", de la Academia Gateway. Pérez ha trabajado en el distrito escolar de San Benito 16 años.

