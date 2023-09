Banderazo electoral 2024; serán renovados 541 cargos en Tamaulipas

Nuestra tarea es asegurar que las y los ciudadanos emitan en completa libertad su voto y velar por la equidad en la contienda entre los actores políticos". Juan José Ramos Charre Presidente del Ietam

Este domingo inició formalmente el proceso electoral local en Tamaulipas para renovar 43 ayuntamientos y el Congreso local en el estado.

El Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam) aprobó, en dos sesiones extraordinarias, el calendario para el registro de candidatos -por partido, coalición o independiente-, período de precampaña y campaña, montos de financiamiento público y de simpatizantes, así como fechas para la distribución de diputados por representación proporcional y regidurías.

Las campañas a diputados locales y presidentes municipales iniciarán el 15 de abril del 2024 y concluirán el 29 mayo del 2024.

El dos de junio del próximo año se renovarán en la entidad 36 diputaciones, de las cuales, 22 son de mayoría relativa y 14 de representación proporcional, así como 43 ayuntamientos, lo que implica la elección de 43 presidencias municipales, 57 sindicaturas y 405 regidurías.

El presidente del órgano electoral en la entidad, Juan José Ramos Charre, explicó que para este proceso 2.8 millones de tamaulipecos podrán salir a votar para participar en la elección más importante del país de los últimos años, en cuatro mil 926 casillas que serán instaladas el día de la jornada.

"Nuestra tarea es asegurar que las y los ciudadanos emitan en completa libertad su voto y velar por la equidad en la contienda entre los actores políticos".

Se espera que en este proceso se gasten más de 500 millones de pesos para la adquisición del material electoral, financiamiento a partidos políticos, pago de nóminas, logística y demás cuestiones necesarias para celebrar la elección.

Aseveró que los preparativos de la jornada, que se celebrará en los próximos 10 meses, requieren del apoyo no sólo de las autoridades electorales, sino del gobierno y de la sociedad para que se celebren unas elecciones libres y auténticas, privilegiando la seguridad, de tal manera que se garantice el libre sufragio.

"Hablar del voto es hablar de la expresión más genuina del derecho de la ciudadanía para ejercer un control sobre el poder público. Es referirnos a la libre manifestación de la voluntad soberana para decidir quién o quiénes nos representen en los espacios de toma de decisiones".

Pidió a la sociedad "apropiarse" de la contienda electoral en puerta, sean participativos para que no haya irregularidades y que todos los actores respeten la ley y se haga valer el derecho a través del voto. "A todas las fuerzas políticas a privilegiar el diálogo y a conducirse en un ambiente de respeto y de civilidad política. La democracia no significa ausencia de diferencias, no significa, incluso, ausencia de conflictos, sino más bien, la existencia de canales institucionales mediante los cuales esas diferencias, esos diferendos políticos, conflictos, incluso de tipo político, puedan ser procesados por las vías pacíficas".

HAY CONDICIONES DE SEGURIDAD

El presidente del órgano electoral aseguró que en estos momentos no hay condiciones de inseguridad que puedan poner en riesgo el proceso electoral que arrancó este domingo a nivel estatal para, renovar las 43 presidencias municipales y el Congreso local.

Sin embargo, en las reuniones que se celebren en las mesas de seguridad y construcción de la paz se entablarán los proyectos y las estrategias que se pudieran plantear meses antes del día de la jornada en caso que se presenten situaciones de riesgo que pudieran poner en riesgo la celebración de las elecciones el próximo 2 de junio del 2024.

Pero al momento es prematuro señalar que hay situaciones de riesgo que afecten el proceso. Toda vez que la historia de los últimos procesos han dejado de manifiesto que en Tamaulipas ha habido condiciones de seguridad para llevarse a cabo las diferentes elecciones de cargos de elección popular a nivel federal y local.

"Le apostamos al trabajó coordinado con las autoridades estatales, federales, y municipales, y por supuesto del Instituto Nacional Electoral (INE)".

EL PANORAMA

Será el decimotercer proceso electoral que organiza el Ietam.

Tercera elección concurrente (2019, 2021 y 2024).

Partidos políticos con registro estatal: PAN, PRI, PRD, PVEM, PT, MC y Morena.

Cargos de elección popular: 541 cargos más 541 suplentes.

Por tercera ocasión, el Programa de Resultados Preliminares (PREP) será operado por el propio Instituto: 2021, 2022 y 2024.

Para la elección del domingo 2 de junio serán impresas poco más de 6 millones de boletas.

Se prevé que se instalen 4,926 casillas.

Se implementará el voto anticipado.

LAS FECHAS