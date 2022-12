Rompe ola de frío tuberías de agua

Los problemas de agua son agudos en lugares como Jackson, Mississippi, donde el sistema de agua colapsó parcialmente a fines de agosto y ha tenido fallas repetidas relacionadas con el clima.

El alcalde de Jackson, Chokwe Antar Lumumba, dijo que la ciudad está lidiando con el "peor de los casos" el martes.

Lumumba declaró el estado de emergencia local el lunes por la noche debido a que el sistema de agua en problemas de Jackson no pudo producir la presión adecuada debido a tuberías rotas y con fugas.

Los equipos han pasado días trabajando para identificar las fugas, pero los funcionarios de la ciudad dijeron que la presión sigue siendo baja o inexistente. La Agencia de Protección Ambiental está ayudando con el esfuerzo de reparar las líneas de agua rotas, dijo Lumumba.

Tekemia Bennett dijo que no ha tenido agua desde el viernes. Ella y sus cuatro hijos se despertaron sin agua el día de Navidad.

La gente acudió en masa a los sitios de distribución de agua establecidos por la ciudad, pero las filas eran "tan largas como el ojo podía ver", dijo Bennett. Estuvo en línea dos días seguidos antes de finalmente darse por vencida.

La descarga de un inodoro sin presión requiere grandes cantidades de agua, un bien de moda en Jackson. Así que comenzó a cubrir la taza del inodoro con bolsas de plástico y bolsas de basura.

"De hecho, estamos defecando en bolsas, atándolas y tirándolas a la basura", dijo Bennett.

En todo el sur profundo, cientos de fugas de tuberías rotas estaban drenando las torres de agua más rápido de lo que las plantas de tratamiento podían reponer.

Selma, Alabama, estaba en el tercer día de tratar de encontrar fugas y comenzó el lunes a cerrar las principales líneas e interrumpir el servicio para tratar de aislar dónde estaban ocurriendo las mayores fugas, dijo el alcalde James Perkins Jr. en un comunicado.

Las cuadrillas de agua en Florence, Carolina del Sur, finalmente lograron el martes recuperar la presión del agua después de tener que seguir casi todas las líneas de agua de la ciudad para encontrar una fuga grande pero oculta, dijeron las autoridades.

Los problemas de agua generalizados también continuaron en Georgia. Sara Lips, portavoz de la División de Protección Ambiental de Georgia, dijo que al menos 16 sistemas de agua en todo el estado estaban experimentando problemas.

El lunes, las autoridades comenzaron a distribuir agua en el condado de Clayton, un suburbio al sur de Atlanta, luego de que las tuberías reventadas provocaron que muchos clientes perdieran agua el domingo.

"No es un gran sentimiento y estamos tristes porque en Navidad me desperté para hacer tamales y me di cuenta de que no teníamos agua", dijo a WXIA-TV en español María Landeros, una residente de Forest Park de 30 años.