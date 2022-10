Casi arruina una boda

El sábado resultó ser un hermoso y brillante día de otoño en Pawleys Island, un lugar idílico para bodas ubicado entre la costa del Atlántico y las extensas marismas que tipifican la belleza costera de Carolina del Sur.

Para dos familias visitantes, la boda perfecta casi se descarriló por la llegada del huracán Ian y sus secuelas.

Mary Lord y su familia viajaron a la isla desde Fort Worth, Texas, para la boda del sábado de su hijo, Eric.

La familia de AJ McCullough vino de Sunset Beach, Carolina del Norte, para ver a su hija, Monroe, caminar por el altar como la novia.

Las familias se habían estado hospedando en casas de alquiler una frente a la otra en la isla, a unas 72 millas (116 kilómetros) de la costa de Carolina del Sur desde Charleston. Entonces llegó la tormenta.

Ian era un huracán de categoría 1 cuando tocó tierra cerca de Georgetown, a unos 8 kilómetros (13 millas) de Pawleys. Horas de viento y lluvia azotaron la ciudad costera, levantando olas de hasta 25 pies (7,6 metros) que se extendieron por encima del icónico muelle de la ciudad, esparciendo sus pilones a lo largo de la costa y empujándolos hacia las propiedades frente al mar. Pies de arena empapada se acumularon debajo de las casas elevadas, dejando varados e inundando algunos vehículos.

En la loca carrera por salir de la isla para asistir a la cena de ensayo del viernes por la noche, que transcurrió sin contratiempos, relativamente hablando, el local del club de campo cercano ni siquiera se quedó sin electricidad durante la tormenta, los participantes dejaron atrás el atuendo y la decoración que habían necesidad para la boda del sábado. Sintiéndose más seguro acurrucándose tierra adentro, Lord dijo que las familias se instalaron en otras propiedades de alquiler, pensando que se ocuparían de los detalles del sábado después de que pasara la tormenta.

"Nos bajamos cuando se acercaba la tormenta, pero algunos de los vestidos de las damas de honor, esmoquin, adornos, los dejamos allí, pensando que podríamos volver esta mañana", dijo Lord a The Associated Press el sábado por la mañana, de pie en la calzada norte. que conecta Pawleys con el continente. "Pero dijeron que no, no podemos, todavía no".

Lo que queda de un muelle en Pawleys Island, Carolina del Sur.

Mientras los equipos evaluaban la seguridad en la isla, se les dijo a Lord y McCullough que esperaran, con barricadas que cerraban el acceso a la franja de casas.

"Si hay alguien en la isla que quiera traernos nuestras cosas, se lo agradeceríamos", dijo McCullough con una sonrisa.

Durante la siguiente hora, Lord y McCullough preguntaron metódicamente a todas las personas con las que se encontraban, en el lado interior de uno de los dos puentes de la calzada, si tenían un contacto que pudiera recuperar su equipo de boda.

Un hombre, Eddie Wilder, dijo que estaría feliz de ayudar. Como dueño de una propiedad, se le permitiría cruzar la calzada. Así que Lord y McCullough le dieron el código de acceso a la propiedad de alquiler y, a través de FaceTime, lo guiaron por el lugar, alentándolo a "tomar una botella o dos" de bebidas de celebración, incluido el champán que habían almacenado para el fin de semana.

Lord y McCullough estaban encantados de saber que el equipo estaba en camino.

"Acabamos de celebrar una boda, por lo que entiendo", dijo Renee Wilder, la esposa de Eddie, abrazando a McCullough mientras le entregaba bolsas con vestidos y esmóquines.

"Todos han sido muy optimistas y miren este hermoso día", dijo McCullough con una sonrisa.