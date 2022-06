Reportan el primer caso de hepatitis A en Laredo

Según H-E-B, no se han reportado enfermedades relacionadas con la investigación de la FDA en Texas y no se han recibido fresas orgánicas.

En Laredo Texas se reportó el primer caso de hepatitis A de este 2022, de acuerdo con el Departamento de Salud de la Ciudad americana, hasta el momento no hay casos adicionales relacionados epidemiológicamente.

Por medio de un comunicado de sus redes sociales de la institución antes mencionada, este es el primer caso confirmado de hepatitis desde 2015. El individuo está ahora en buenas condiciones.

El caso fue detectado por primera vez en un hospital local el 27 de abril y se informó al Departamento de Salud de la Ciudad de Laredo el viernes 27 de mayo.

La lista de eventos es la siguiente:

Comenzó a sentirse enfermo (síntomas) Sábado, 23 de abril

Experimenté fiebre e ictericia el 26 de abril y visité emergencias

Los laboratorios fueron recogidos el 27 de abril. Ingresado en el hospital el 27 de abril y dado de alta el 1 de mayo

Basado en el documento de criterios epidemiología del Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas, el paciente es un caso confirmado basado en los resultados de laboratorio que identifica el anticuerpo de inmunoglobulina reactiva (IgM) contra el virus de la hepatitis A (Anti-HAV IgM) res de laboratorio Últimas.

Debido a que el resultado del laboratorio se informa tarde, la División de Epidemiología de la Ciudad de Laredo Health no puede confirmar la fuente de la infección.

El Departamento de Salud de la Ciudad de Laredo recuerda a la comunidad la investigación del brote de hepatitis A reportada por la Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos.

El brote está relacionado principalmente con fresas orgánicas de la marca como Freshkampo y H-E-B, compradas entre el 5 de marzo de 2022 y el 25 de abril de 2022. El Departamento de Salud de Laredo trabajará con el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas para más instrucción e investigación.

La División de Servicios Ambientales de la ciudad de Laredo visitó HEBs locales, Walmart y distribuidores de productos locales para comprobar si hay la marca Freshkampo de fresas sujeta a la retirada.

Ninguno fue encontrado. Según H-E-B, no se han reportado enfermedades relacionadas con la investigación de la FDA en Texas, y no se han recibido fresas orgánicas desde el 16 de abril. En este momento, cualquier producto comprado entre marzo y abril va más allá de su vida útil; sin embargo, si tu hogar congeló las fresas y no recuerda cuándo o dónde las compraron, lo mejor es deshacerse de ellas.

La institución gubernamental americana, recomienda al público que busque vacunaciones. Las vacunas contra la hepatitis A y B son altamente efectivas para prevenir la infección viral.

Así como también recibir toda la serie de vacunas (todas las vacunas requeridas) da como resultado una protección a largo plazo. La práctica de una buena higiene también juega un papel vital en la prevención de la propagación de la hepatitis

Para reportar puede comunicarse a través de fax al 956-795-4953. La hepatitis A debe notificarse en el plazo de un día laborable. Instamos a la comunidad a informar enfermedades infecciosas como la hepatitis A dentro del tiempo adecuado para permitir a la División de Epidemiología de Laredo Health para llevar a cabo una investigación exhaustiva y mitigativa que garantiza el control de infecciones y la seguridad de nuestra comuna. Para más información, puede comunicarse con la división de epidemiología al 956-523-7841