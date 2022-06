Reducen tamaños de paquetes, precios no

La contracción no es nueva, dicen los expertos. Pero prolifera en tiempos de alta inflación a medida que las empresas lidian con el aumento de los costos de los ingredientes , el empaque, la mano de obra y el transporte. La inflación de precios al consumidor global aumentó un 7% estimado en mayo, un ritmo que probablemente continuará hasta septiembre, según S&P Global.

"Viene en oleadas. Estamos en un maremoto en este momento debido a la inflación", dijo Edgar Dworsky, un defensor de los consumidores y ex fiscal general adjunto en Massachusetts que ha documentado la reducción de la inflación en su sitio web Consumer World durante décadas.

Dworsky comenzó a notar cajas más pequeñas en el pasillo de cereales el otoño pasado, y la inflación por contracción se ha disparado desde allí. Puede citar docenas de ejemplos, desde el papel higiénico Cottonelle Ultra Clean Care, que se ha reducido de 340 hojas por rollo a 312, hasta el café Folgers, que redujo el tamaño de su envase de 51 onzas a 43,5 onzas, pero todavía dice que producirá hasta 400 tazas. . (Folgers dice que está usando una nueva tecnología que da como resultado granos más livianos).

Dworsky dijo que la inflación por contracción atrae a los fabricantes porque saben que los clientes notarán aumentos de precios pero no harán un seguimiento de los pesos netos o pequeños detalles, como la cantidad de hojas en un rollo de papel higiénico. Las empresas también pueden emplear trucos para desviar la atención de la reducción de personal, como marcar paquetes más pequeños con etiquetas nuevas y brillantes que atraigan la atención de los compradores.

Botellas de Gatorade, a la izquierda de 32 onzas líquidas y de 28 onzas líquidas.

Eso es lo que hizo Fritos

Las bolsas de Fritos Scoops marcadas como "Tamaño de fiesta" solían ser de 18 onzas; algunos todavía están a la venta en una cadena de supermercados en Texas. Pero casi todas las demás grandes cadenas ahora anuncian Fritos Scoops "Tamaño de fiesta" que son de 15.5 onzas, y más caros.

PepsiCo no respondió cuando se le preguntó sobre Fritos. Pero reconoció el encogimiento de las botellas de Gatorade. Recientemente, la compañía comenzó a eliminar gradualmente las botellas de 32 onzas a favor de las de 28 onzas, que se estrechan en el medio para que sea más fácil sujetarlas.

REFRESCO MÁS CARO

El cambio ha estado en proceso durante años y no está relacionado con el clima económico actual, dijo PepsiCo. Pero no respondió cuando se le preguntó por qué la versión de 28 onzas es más cara.

Del mismo modo, Kimberly-Clark, que fabrica tanto Cottonelle como Kleenex, no respondió a las solicitudes de comentarios sobre los tamaños reducidos de los paquetes. Proctor & Gamble Co. no respondió cuando se le preguntó sobre el acondicionador Pantene Pro-V Curl Perfection, que se redujo de 12 onzas líquidas a 10.4 onzas líquidas pero aún cuesta $3.99.

Las mejores barras orgánicas para refrigerios para días soleados de la Tierra pasaron de ocho barras por caja a siete, pero el precio indicado en varias tiendas sigue siendo de $3.69. Hain Celestial Group, el propietario de la marca, no respondió a un correo electrónico en busca de comentarios.

Algunas empresas son directas acerca de los cambios. En Japón, el fabricante de refrigerios Calbee Inc. anunció reducciones de peso del 10 % y aumentos de precios del 10% para muchos de sus productos en mayo, incluidos chips vegetarianos y edamame crujiente. La compañía culpó a un fuerte aumento en el costo de las materias primas.

Domino´s Pizza anunció en enero que reduciría el tamaño de sus alitas de pollo de 10 piezas a ocho piezas por el mismo precio de 7,99 dólares. Domino´s citó el aumento del costo del pollo.

ES SIMPLE SUBIR PRECIOS

En las ciudades, las empresas simplemente suben los precios.

"Mi empresa lo ha estado haciendo abiertamente durante mucho tiempo", dijo Anand.

Algunos clientes que han notado la reducción están compartiendo ejemplos en las redes sociales. Otros dicen que la reducción de la inflación les está haciendo cambiar sus hábitos de compra.

Alex Aspacher hace gran parte de las compras de comestibles y la planificación de comidas para su familia de cuatro en Haskins, Ohio. Se dio cuenta cuando el paquete de una libra de queso suizo rebanado que solía comprar se redujo a 12 onzas pero mantuvo su precio de 9.99 dólares. Ahora, busca ofertas o compra un bloque de queso y lo rebana él mismo.

Aspacher dijo que sabía que los precios subirían cuando comenzó a leer sobre salarios más altos para los trabajadores de supermercados. Pero la velocidad del cambio, y los paquetes cada vez más pequeños, lo han sorprendido.