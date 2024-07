Redada de los migrantes criminales más buscados

AUSTIN, Texas

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) anuncia la captura de una docena de inmigrantes ilegales criminales, buscados en todo el estado, sólo algunos de los miles de fugitivos identificados que han ingresado ilegalmente a los Estados Unidos y han cometido delitos en Texas.

Estas personas son parte de una lista más grande utilizada por los agentes especiales del DPS para seleccionar fugitivos que aparecerán en la Lista de los 10 inmigrantes ilegales criminales más buscados en la entidad.

INMIGRANTES ILEGALES CAPTURADOS:

Samuel Alexander Castro-Canas, un inmigrante ilegal criminal de El Salvador, fue arrestado el 25 de junio de 2024 en Huntsville.

Siguiendo la información principal, los agentes especiales del DPS localizaron y arrestaron a Castro-Canas, cuyos antecedentes penales incluyen arrestos previos por tráfico de personas y expulsión de extranjeros. Había sido buscado desde noviembre de 2023 en el condado de Kinney por tres cargos de tráfico de personas.

Raysel Carrion-Tamayo, un inmigrante ilegal criminal de Cuba, fue arrestado el 20 de junio de 2024 en Del Valle. Los agentes especiales del DPS le entregaron una orden de arresto activa a Carrion-Tamayo en el Complejo Correccional del Condado de Travis.

Su historial criminal incluye arrestos previos por tráfico sexual comercial, agresión sexual agravada, promoción agravada de la prostitución, tráfico de personas: agresión sexual continua e inadmisibilidad de extranjeros. Carrion-Tamayo había sido buscado desde agosto de 2023 fuera del condado de Travis por agresión sexual. Carrion-Tamayo permanece en el Complejo Correccional del Condado de Travis.

Juan Herrera-Lizama, un inmigrante ilegal criminal de El Salvador, fue arrestado el 13 de junio de 2024 en Garland. Los agentes especiales del DPS y el Departamento de Policía de Garland localizaron y arrestaron a Herrera-Lizama, cuyos antecedentes penales incluyen arrestos previos por conducir en estado de ebriedad, prostitución y evadir el arresto/detención con un vehículo.

Herrera-Lizama fue expulsado por última vez de los Estados Unidos en mayo de 2022. Además, había sido buscado desde septiembre de 2022 fuera del condado de Dallas por indecencia con un menor mediante contacto sexual.

Charli Cordova Pérez , una inmigrante ilegal de México, fue arrestada el 13 de junio de 2024 en Kyle. Siguiendo la información principal, los agentes especiales del DPS localizaron y arrestaron a Cordova Pérez, cuyos antecedentes penales incluyen un arresto previo por indecencia con un menor mediante contacto sexual. Cordova Pérez había sido buscado desde junio de 2023 en el condado de Hidalgo por indecencia con un menor mediante contacto sexual.

Alex Adriel Ríos-Guzmán , un inmigrante ilegal de Honduras, fue arrestado el 11 de junio de 2024 en Wichita Falls. Siguiendo la información principal, los agentes especiales del DPS localizaron y arrestaron a Ríos-Guzmán, cuyos antecedentes penales incluyen arrestos anteriores por conducir en estado de ebriedad, posesión de marihuana, inadmisibilidad para extranjeros y presencia de extranjeros sin admisión o libertad condicional. Ríos-Guzmán había sido buscado fuera del condado de Dallas por agresión sexual y fuera del condado de Wichita por conducir en estado de ebriedad desde enero de 2024 y febrero de 2024, respectivamente.

Rigoberto Arman Arévalo-Zavala, un inmigrante ilegal criminal de El Salvador, fue arrestado el 10 de junio de 2024 en Houston. Siguiendo la información principal, los agentes especiales del DPS, los agentes de la Patrulla de Carreteras de Texas y la Oficina del Sheriff del Condado de Harris localizaron y arrestaron a Arévalo-Zavala, cuyos antecedentes penales incluyen arrestos previos por deportación de extranjeros y conducir en estado de ebriedad. Arévalo-Zavala había sido buscado desde marzo de 2024 en el condado de Harris por agresión sexual.

Alvina Sánchez-Castañeda, una inmigrante ilegal de México, fue arrestada el 10 de junio de 2024 en Austin. Siguiendo la información principal, los agentes especiales del DPS localizaron y arrestaron a Sánchez-Castañeda, cuyos antecedentes penales incluyen arrestos previos por tráfico de personas y por estar en el país sin admisión ni libertad condicional.

Sánchez-Castañeda había sido buscada desde febrero de 2024 en el condado de Kinney por tráfico de personas menores de 18 años.

Juan Francisco Molina-García, un inmigrante ilegal delincuente de México, fue arrestado el 5 de junio de 2024 en Pilot Point. Siguiendo la información principal, los agentes especiales del DPS, junto con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas localizaron y arrestaron a Molina-García, cuyos antecedentes penales incluyen un arresto previo por conducir en estado de ebriedad.

Molina-García había sido buscado desde diciembre de 2023 en el condado de Denton por agresión sexual y no comparecer (conducir en estado de ebriedad).

Jesús Medina, un inmigrante ilegal de origen mexicano, fue arrestado el 5 de junio de 2024 en Houston. Los agentes especiales del DPS y el Departamento de Policía de Houston localizaron y arrestaron a Medina, cuyos antecedentes penales incluyen arrestos previos por conducir en estado de ebriedad, posesión de una sustancia controlada e inadmisibilidad para extranjeros. Medina fue expulsado de los Estados Unidos por última vez en enero de 2024. Había sido buscado desde marzo de 2024 en el condado de Harris por indecencia con un menor mediante contacto sexual.

Israel Armando Salazar-Tovar, un inmigrante ilegal criminal de México, fue arrestado el 29 de mayo de 2024 en Waco. Siguiendo la información principal, los miembros del Grupo de Trabajo de Fugitivos Lone Star de los Alguaciles de EE. UU., incluidos los agentes especiales del DPS, localizaron y arrestaron a Salazar-Tovar, cuyos antecedentes penales incluyen arrestos previos por tráfico de personas, agresión que causó lesiones corporales a un miembro de la familia, inadmisibilidad de extranjero, posesión de marihuana y allanamiento ilegal. Salazar-Tovar fue expulsado por última vez de los Estados Unidos en enero de 2022 y había sido buscado desde febrero de 2022 fuera del condado de Kinney por tráfico de personas para beneficio pecuniario.

Mario Samuel Asencio, un inmigrante ilegal de Guatemala, fue arrestado el 28 de mayo de 2024 en Dallas. Los agentes especiales localizaron y arrestaron a Asencio, cuyos antecedentes penales incluyen arrestos previos por conducta mortal: disparar un arma de fuego contra una o más personas, conducir en estado de ebriedad y presencia de un extranjero sin admisión o libertad condicional. Asencio había sido buscado desde enero de 2023 en el condado de Dallas por una violación de la libertad condicional relacionada con una conducta mortal: disparar un arma de fuego.

Pedro Constanza-López , un inmigrante ilegal criminal de El Salvador, fue arrestado el 22 de mayo de 2024 en Houston. Sus antecedentes penales incluyen arrestos previos por indecencia con un menor mediante contacto sexual, conducir en estado de ebriedad y presencia de un extranjero sin admisión ni libertad condicional. Constanza-López había sido buscada desde marzo de 2022 en el condado de Harris por indecencia con un menor mediante contacto sexual.

Estos arrestos se suman a los dos fugitivos arrestados en junio de la Lista de los 10 inmigrantes ilegales criminales más buscados de Texas :

Servando Trejo Duran Jr. , un inmigrante ilegal criminal de México, fue arrestado el 6 de junio de 2024 en Baytown. Los agentes especiales y policías del DPS asignados al Centro Antipandillas de Texas (TAG) en Houston arrestaron a Duran, cuyos antecedentes penales incluyen arrestos y condenas anteriores por robo de una residencia y homicidio. En 2009, Duran fue puesto en libertad condicional y fue expulsado de los Estados Unidos.

En febrero de 2023, Duran fue arrestado por alterar un registro del gobierno y fue puesto en libertad bajo fianza. En marzo de 2023, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas emitió una orden de arresto en su contra por una violación de la libertad condicional (delito original: asesinato con un arma mortal). Para obtener más información, consulte el boletín de captura de Duran aquí.

Víctor Hugo Chox González, un inmigrante ilegal criminal de México, fue arrestado en Fort Worth el 13 de junio de 2024. Sus antecedentes penales incluyen arrestos previos por conducir en estado de ebriedad con un niño menor de 15 años, agresión que causó lesiones corporales a un miembro de la familia y expulsión de los Estados Unidos. En 2021, fue arrestado por agresión y no identificarse/dar información falsa/ficticia y salió bajo fianza de la cárcel. Más tarde ese año, se emitieron órdenes de arresto en su contra por no identificarse/dar información falsa/ficticia y no identificarse como fugitivo.

En 2023, el Departamento de Policía de Arlington emitió órdenes de arresto en su contra por agresión sexual agravada a un niño e indecencia con un niño por contacto sexual.